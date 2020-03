Tentokrát to byla zpráva o možnosti vyhlášení zákazu vycházení, po níž prý přišel nálet na obchody. Učebnicový příklad, jak snadno lze v napjaté atmosféře překročit tenkou hranici a vyvolat paniku a zmatek.

Před supermarkety, kde se dalo v posledních dnech nakupovat „skoro jako normálně“, se tentokrát tvořily fronty. Dovnitř pouštěli vždy jen omezený počet lidí. Tím pádem se ale samozřejmě lidé shlukovali před prodejnami.

„Každé prohlášení našich politiků je teď citlivé a vyvolává někdy šílenství. Zvlášť v našem případě. Ověřoval jsem informaci u hejtmana, který je v napojení na vládu. Proto není třeba šílet v obchodech. Prosím, choďte tam nejlépe sami a nakupujte rychle,“ apeloval na Facebooku krátce po poledni starosta Viktor Kohout.

Já sám v těchto dnech vycházím ven opravdu jen tehdy, když je to nezbytné. Nakoupit na dva tři dny dopředu mi nepřipadá složité. Kromě toho mám i v těchto dnech vlastně štěstí, že můžu pracovat na dálku z domova.

Rouška neznamená nesmrtelnost

Je mi jasné, že pro lidi, kteří do práce teď chodit nemůžou, je to mnohonásobně těžší. Taky připouštím, že někdo jiný, z milionu nejrůznějších důvodů, na víc dní dopředu nakoupit nemůže. Právě proto se ale těmto lidem nechci mezi regály v obchodech motat. Beru to tak, že chovat se zodpovědně k sobě, ale hlavně ke svému okolí, je teď to vůbec nejsnazší, co můžu udělat, aby se současná situace zvládla co nejrychleji.

Jak napsal někdo na Facebooku: „Poprvé v historii máme možnost pomoct své zemi tím, že budeme sedět doma na gauči u televize, tak to nepos****!“ Bohužel mám pocit, že spousta lidí propadla pocitu, že když mají přes ústa roušku, jsou nesmrtelní a všechno je vlastně v pohodě. Promiňte, ale ne, pořád ještě není!

A najdou se i lidé, kteří se snaží proklouznout hlídkujícím policistům a vojákům na okrajích zóny. Přes pole, po cyklostezkách nebo přes les. To mi vážně hlava nebere. Vážně by mě zajímalo, proč tohle někdo dělá. Klidně mi napište, zkusím to pochopit.

Shrnutí na závěr? Zůstat doma, pokud nikam nemusím, je pořád ta nejspolehlivější ochrana. Buďme soudržní. Když si budeme navzájem pomáhat a budeme k sobě ohleduplní, nepochybuji, že to zvládneme. Nic netrvá věčně.