Jak Češi tráví karanténu? Surfují na internetu, intimnosti je příliš nebaví

Dosud nepoznaná situace, obecná karanténa, uvrhla podstatnou část obyvatelstva České republiky téměř do domácího vězení. Kolik lidí se odhodlává k vycházkám na čerstvém vzduchu? Kolik jich ještě dochází na svá pracoviště? A čím se vůbec Češi za zdmi svých nemovitostí baví? Společnost Sazka provedla v posledních čtyřech dnech, tedy mezi 16. a 19. březnem ve spolupráci se společností Instant Research průzkum, do něhož se v celé republice zapojilo 1090 mužů i žen ve věku 18 - 60 let.

V době karantény je rouška nutností. Jen tak chráníte druhé před nákazou koronavirem. | Foto: Deník / Martin Vondra

Třetina zaměstnanců pracuje z domova Ten prokázal, že kdo si to může dovolit, pracuje z domova. Zaměstnanců, kteří mají takzvanou home office, je dnes již více než třetina, přesně 35 procent dotázaných. Zároveň si ale 26 z nich stěžuje, že je při práci doma ruší děti a rodina, kvůli čemuž se nemohou dostatečně soustředit. Koronavirus v Česku: Návod, jak překonat karanténu a nepřijít o rozum Přečíst článek › ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE Jako příklad Sazka uvádí své pracovníky: „Všichni naši zaměstnanci pracují z domova, což jsme v rámci prevence navrhli ještě před vyhlášením nouzového stavu. S kolegy jsme stále v kontaktu a Sazka tak funguje v běžném režimu. Velká část zaměstnanců se navíc snaží i veřejně pomáhat, například šitím roušek, které jsou teď velmi potřebné,” uvedl Petr Týbl z tiskového oddělení Sazky. Podobně jsou na tom zaměstnanci společnosti Vltava Labe Media, která mimo mnoha dalších titulů vydává titul Deník. Rozšíření vědomostí? Není zájem Podle průzkumu dostalo na 60 procent zaměstnanců od svých zaměstnavatelů doporučení, jak využít volný čas k rozvoji vlastních znalostí, více než polovina Čechů ale přiznává, že nemá o rozšiřování vědomostí během karantény zájem. Jen 10 % respondentů se věnuje domácímu cvičení, dalších 10 % procvičování cizích jazyků a kolem 12 % četbě vzdělávací literatury. Roušku si lze vyrobit i doma. Tady jsou některé z návodů Přečíst článek › Ani sex netáhne Překvapením průzkumu pak je fakt, že prakticky nepřetržitý domácí pobyt nemá vliv na sexuální aktivitu. Přitom právě předpokládané zvýšení porodnosti na sklonku letošního roku bývá v souvislosti s karanténou hojně zmiňováno a karikováno. Na otázku „Kterým z aktivit se v karanténě nyní často věnujete?“ pouhých 6 procent dotázaných odpovědělo, že mají v době častějšího pobytu doma více sexu. Daleko četnější jsou úklid, četba nebo sledování videí na internetu. Češi se přestali stydět a vyrážejí do ulic s rouškami. Mnohdy vlastní výroby Přečíst článek › „Mimochodem zajímavostí je, že v aktivitách na internetu nejsou v popředí sociální sítě jako běžně, ale 53 % Čechů vyhledává především aktuální dění a nové zprávy. Významně také roste zájem o virtuální zábavu, během karantény registrujeme zvýšený zájem o online sázení. Na středeční losování Sportky byla například podána třetina sázenek přes internet, průměrně se tento podíl pohybuje okolo pěti procent,“ říká Petr Týbl. Strach ze ztráty zaměstnání Negativní dopad má současná situace téměř na všechny obyvatele země. Panují nejen obavy z nakažení, ale i z toho, co bude potom. Až kritická situace odezní, obávají se Češi toho, že budou mít existenční potíže (39 procent dotázaných) a prakticky třetina země (31 procent) se cítí nejistě kvůli tomu, že by mohla ztratit práci.

Autor: Petr Vitásek