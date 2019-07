Kdy: v létě sjízdná pouze několik hodin po velkých bouřkách

Charakteristika: přítok řeky Jizery, nejdivočejší řeka v Česku, která však nabízí také klidnější úseky

Doporučený úsek/ideální počet dní: Plavy, Haratice – Jesenné/1 den

Oblíbené kempy: tábořiště Paraplíčko

Co si užít: Kamenice je jedna z nejoblíbenějších divokých řek v České republice a zároveň maturita pro pokročilé vodáky. Jaro je ideálním obdobím pro milovníky kajaku. Nejen na jaře si návštěvníci dopřejí také pěší romantické toulky či výlety poblíž řeky a užijí si tak malebné okolí hlubokého kaňonu řeky.

TEPLÁ

Kdy: sjízdná na jaře, po deštích nebo v polovině září při pouštění vody z přehrady

Charakteristika: mírně obtížná řeka, pro znalé a pokročilé vodáky je ideální horní a dolní rychle tekoucí úsek vody, střední úsek je vhodný pro začátečníky

Doporučený úsek/ideální počet dní: Teplá – Karlovy Vary, 3 dny (nutno přenášet přehradu Březová).

Oblíbené kempy: Autocamping Karlovy Vary, Camp Relax Teplá, autokemp Betlém

Co si užít: Pod Poutnovem se návštěvníci mohou těšit na romantické kaňonovité údolí, které je nejprudší pod soutokem s Mnichovským potokem. Teplá dále vtéká do přehrady Březová, při jejímž upouštění je voda burácející a divoká – zde se každoročně jezdí vodácké závody. Pod Vyhlídkou Karla IV. řeka vtéká do Karlových Varů a pokračuje až k hotelu Thermal, kde se konají mezinárodní filmové festivaly.

TROJSKÝ SLALOMOVÝ KANÁL



Kdy: celoroční provoz

Charakteristika: vltavské sportoviště pro rafting a vodní slalom uprostřed Prahy, obtížnost je těžká až velmi těžká, náročné proudy a nepravidelné vlny

Ideální počet dní: 1 den

Ubytování v okolí: Camp-Penzion Dana Troja, River Camping Prague, Hotel Loděnice Trója

Co si užít: Je možné navštívit vodácké kurzy, výcvik raftingu či výcvik záchrany na divoké vodě. Slalom je okolo překážkových pneumatik vyplněných betonem, betonových panelů a dřevěných trámů. Kanál je přístupný veřejnosti, pouze je nutné respektovat sportovce, kteří zde trénují – rozpis si můžete prohlédnout na webové stránce klubu;

VYDRA



Doporučený úsek/ideální počet dní: Modrava – soutok s Křemelnou, 1 den

Charakteristika: velmi náročná řeka vhodná pro nejzkušenější vodáky

Kdy: sjízdnost reguluje CHKO a NP Šumava

Oblíbené kempy: autocamping Antýgl

Co si užít: Řeka s kamenitým korytem protéká lesním údolím NP Šumava. Lidé mohou při plavbě obdivovat usedlost Antýgl. Právě z ní vede naučná stezka Povydří, kterou řeka Vydra také protíná. Stezka končí u Čeňkovy pily, dosud funkční, ale nikoliv jediné vodní elektrárny na řece. Na jejím soutoku s řekou Křemelná je vodní elektrárna Vydra. Na soutok pak navazuje Otava, která je ve svém horním úseku podobně obtížná jako Vydra.

CHRUDIMKA



Doporučený úsek/ideální počet dní: Křižanovice – Slatiňany/1 den

Charakteristika: náročný kamenitý úsek, většinou s nedostatkem vody Kdy: sjízdný při vypouštění Sečské přehrady

Oblíbené kempy: areál Tesla Horní Bradlo, chata Svídnice u Chrudimi

Co si užít: Poměrně rychlý úsek řeky Chrudimky může překvapit popadanými stromy, velkými balvany a peřejemi. Nejnáročnější část je pod Práčovskou přehradou. Řeka protéká romantickým údolím s přírodními rezervacemi Krkanka a Strádovské Peklo. Lidé mohou při sjíždění řeky navštívit třeba zříceninu hradu Strádova nebo zámek Slatiňany.

DIVOKÁ ORLICE



Doporučený úsek/ideální počet dní: Trčkov – Klášterec nad Orlicí/2 dny

Charakteristika: úsek určen především pro zkušenější vodáky

Kdy: splavný krátce z jara s táním sněhu nebo po deštích

Oblíbené kempy: autokemp Orlice v Kostelci nad Orlicí

Co si užít: Úsek protéká krásnou přírodou CHKO Orlické hory. Nejobtížnější částí řeky je ale přírodní rezervace Zemská brána, kde se velmi obtížně zastavuje. Řeka totiž v těchto místech vytvořila úzké řečiště, které lemují rulové skály. Proud řeky je rychlý s mnoha peřejemi a místy i velkými kameny. Zajímavostí je, že v úseku není žádný jez.

MORAVA

Doporučený úsek/ideální počet dní: chata Vilémka – Postřelmov/4 dny

Charakteristika: úzký a divoký tok vhodný pro zkušené vodáky

Kdy: na jaře nebo po deštích

Oblíbené kempy: kemp Pískáč, tábořiště Bohutín

Co si užít: Nejnebezpečnější jezy na řece Moravě leží právě v tomto úseku. Vodáci by si tak při jejich proplouvání měli dát velký pozor, stejně jako na místy popadané stromy a peřeje. Přestože je Morava oblíbenou řekou na letní sjíždění, patří k těm méně vytíženým.

TRNÁVKA



Kdy: kanál je na přehradě s pitnou vodou, spouští se tedy pouze pár dní v roce

Charakteristika: slalomový kanál Trnávka je jeden z nejnáročnějších na světě

Ideální počet dní: 1 den

Ubytování v okolí: Penzion Trnávka – Želiv

Co si užít: Betonové koryto a několik umělých překážek lákají zkušené vodáky, kteří trať hojně vyhledávají navzdory velkému množství skoků a proudů. Každý rok se na Trnávce závodí ve slalomu, raftingu a sjezdu. Kanál však není pro ty, kteří nemají stoprocentně zvládnutý eskymácký obrat.

ČERTOVY PROUDY - VLTAVA



Doporučený úsek/ideální počet dní: Loučovice – Vyšší Brod/6 dní

Charakteristika: řečiště s peřejemi extrémní obtížnosti vhodné pro velmi zkušené vodáky

Kdy: místo sjízdné při vypouštění vody z Lipenské přehrady

Oblíbené kempy: kempování na hřišti v Loučovicích

Co si užít: Řečiště plné balvanů, také známé jako Čertovy proudy, je rájem vodáků jednou ročně několik dní. Běžně pro ně nesjízdné koryto dosáhne díky upouštění vody z Lipenské přehrady až na třetí povodňový stupeň a pro největší obtížnost. Proto se v tomto úseku obvykle v srpnu pravidelně konají vodácké závody.

ČESKÉ VRBNÉ



Kdy: řeka je sjízdná v úseku Boršov nad Vltavou – Hluboká nad Vltavou

Charakteristika: mírně proudící voda

Doporučený úsek/ideální počet dní: České Vrbné – Hluboká nad Vltavou/1 den

Oblíbené kempy: kemp České Vrbné, kemp Meteor, kemp Poslední štace

Co si užít: V Českém Vrbném je po vylodění v přístavu možné navštívit vodácký areál Lídy Polesné s nově zrekonstruovanou slalomovou dráhou a divokou vodou. Při dalším pokračování v plavbě proplujete plavební komorou a dojedete až do Hluboké nad Vltavou, kde si můžete prohlédnout překrásný zámek Hluboká.

PĚT DIVOKÝCH ŘEK V ZAHRANIČÍ

SOČA - SLOVINSKO

Řeka s blankytně modrou hladinou protéká ze Slovinska do Itálie. Specifickou barvu má díky vysokému množství rozpuštěného uhličitanu vápenatého. Soča je dlouhá 136 kilometrů a je téměř celá sjízdná. Obtížnost jednotlivých úseků řeky je od WWII do WWV.



SALZA - RAKOUSKO

Průzračná Salza je rakouská řeka sjízdná na necelých 80 kilometrech. Jezdí se na ni učit většina začínajících vodáků, proto řece začali místní přezdívat „učitelka“. Salza kombinuje snadné a středně náročné úseky – těžší z nich dosahují obtížnosti WWII nebo až WWIII.



HRON - SLOVENSKO

Druhá největší řeka Slovenska je sjízdná na 271 kilometrech. Obtížnost různých úseků je na úrovni WW I–II. Řeka Hron nabízí splav v krásném prostředí, při sjíždění horní části Hronu je k vidění například panorama Nízkých Tater.



TARA - BOSNA

Řeka mezi Bosnou a Černou Horou protéká nejhlubším kaňonem v Evropě. Je necelých 150 kilometrů dlouhá, z toho je více než sto kilometrů splavný úsek. Rozmanitost řeky se odráží na různých stupních obtížnosti – ty mohou být na úrovni WWI, ale také WWIV.



INN - ŠVÝCARSKO

Řeka pramení ve Švýcarsku a protéká územím Rakouska a Německa. Je více než 500 kilometrů dlouhá a je téměř celá sjízdná. Inn je velmi oblíbená díky celoročnímu dostatku vody. Stupně obtížnosti se pohybují od WWI až po nejnáročnější úroveň WWVI.