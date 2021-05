Zprvu si myslel, že si z něj udělali rodiče legraci a kolo schovali. Poté všem došlo, že kolo někdo ze zahrady ukradl. „Zloděj musel mít asi nějaký tip, nebo něco, protože garáž je od vstupních vrat nějakých patnáct metrů,“ popisuje svoji hořkou zkušenost vysokoškolák Adam. Od té doby se u nich vstupní vrátka poctivě uzamykají. Počty ukradených jízdních kol od roku 2018 vzrůstají a pandemie tento trend dále urychlila.

Škody za 134 milionů

Jen v loňském roce bylo v Česku podle statistik Policie České republiky odcizeno z volného prostranství 5 258 kol, což představuje v průměru 14 kol každý den. Zloději způsobili majitelům škodu za téměř 134,8 milionů korun. Jak ale zdůrazňuje Ondřej Moravčík z Policejního prezídia ČR, čísla jsou ve skutečnosti mnohem vyšší. V policejní statistice jsou totiž zahrnuta jízdní kola s minimální hodnotou deset tisíc korun, což je spodní limit pro trestní stíhání za krádež a jiné trestné činy, řada krádeží pak ohlášená vůbec není.

Jízdní kola jsou v současné době velmi žádaným zbožím. Kvůli celosvětové pandemii, která se projevila na zpoždění výroby a dodávky rámu a důležitých komponentů a náhradních dílů z asijských zemí, jich je na trhu nedostatek. Stoupá tak i jejich cena, což nahrává zlodějům. Navíc šance, že se podaří ukradené kolo nalézt a vrátit původnímu majiteli, není příliš veliká: objasnit se podaří cirka pětina z nahlášených krádeží.

Způsobeno je to i tím, že zloději kola i kvůli identifikovatelnosti pozměňují. „Vypátrat ukradené jízdní kolo je pro policisty velmi náročné, protože pachatelé často jízdní kola upravují tak, aby byla obtížně dohledatelná,“ poukazuje Ondřej Moravčík.

Ukradené bicykly

Rok prosté krádeže jízdních kol škoda 2016 5 788 104 578 000 Kč 2017 4 973 92 484 000 Kč 2018 4 723 96 736 000 Kč 2019 5 106 108 405 000 Kč 2020 5 258 134 800 000 Kč 2021* 214* 5 538 000 Kč

Zdroj: Policie ČR

Řešení? Důkladné zabezpečení

Jediným možným řešením, jak o svého jednostopého miláčka nepřijít, je důkladné zabezpečení před krádeží. „Jednoznačně platí, že hodnotná jízdní kola by měla být adekvátně zabezpečena, nikoliv pouze obyčejným lankovým zámkem,“ dodává policista.

Odcizit kolo zabezpečené lankovým zámkem je totiž pro zloděje velmi snadný úkol. Zloděj takovýto zámek zlikviduje do jedné minuty, což dokazují i videa zveřejněná na kanálu youtube. „Lankový zámek je spíše taková nouzovka, když si jdete objednat jídlo, nebo když sedíte na terase a kolo nemáte nablízku, ale vidíte na něj. Nejlepší je se od kola nevzdalovat,“ radí cyklista Petr Jakubský.

Pokud už ale od kola odejít musíte, je vhodné jej zabezpečit několika způsoby. Kromě lankového zámku se doporučuje vzít si s sebou například sedlo, nebo přední kolo. Vhodné je používat i alarm. „Jestliže má vaše kolo kotoučové brzdy, vyzkoušejte zámek na ně speciálně určený. Můžete sáhnout i po modelu s alarmem, který reaguje na pohyb a zloděje potrápí 110 decibely,“ upozorňuje na jednu z možností Petr Neuvirt ze společnosti Tokoz zabývající se prodejem zabezpečovacích prvků nejen pro kola.

Cyklistika v Česku zažívá v posledních letech doslova boom. Její popularita navíc vzrůstá raketově i po dobu pandemie: cyklistika či běh patří mezi sporty, které bylo možné provozovat i za nejpřísnějších vládních opatření proti šíření nemoci Covid-19. Podle průzkumu, který si nechala udělat společnost Sazka a jehož se zúčastnilo 1100 respondentů ve věku 18 až 65 let, na kole pravidelně jezdí 4 z 5 Čechů. Nejpopulárnější jsou horská kola, která vlastní 46 procent z dotázaných. Průzkum také ukázal, že s oblíbeností roste také ochota Čechů investovat do kol a jejich vybavení. Pro necelou polovinu dotázaných je zlatým standardem investice do 30 tisíc korun, jen dvě procenta dotázaných jsou ochotni zaplatit více než 50 tisíc korun, aby si dopřáli to nejlepší, co svět cyklistiky nabízí.

Jak zabezpečit kolo



- Nejlepší je kolo nepouštět z dohledu, pokud jedete ve skupince, pak se při hlídání kol prostřídat.



- Je lepší použít vždy variaci několika zabezpečí – obyčejný zámek v kombinaci s alarmem.



- Doporučuje se, pokud kolo musíte ponechat bez dozoru, jej nejen uzamknout zámkem, ale také z něho odstrojit vše, co by si mohl zloděj odnést. Zloděje odradíte i tím, že si s sebou vezmete sedlo, či například přední kolo.



- Každý se chce pochlubit se svoji vytouženou věcí, ale sdílet tuto informaci na sociálních sítí není vhodné – dáváte zloději tip.