Přibrzdit by jej podle něj ale mohlo očekávané zvýšení úrokových sazeb. "Lidé si na poslední chvíli chtějí zafixovat nízké úrokové sazby," konstatoval Staňura s tím, že oproti únoru jsou nyní fixace o několik desetin procenta vyšší. Proti minulému roku se tak u průměrné hypotéky zdražily úroky o deset tisíc korun.

Zájem o nemovitosti bývá dokonce takový, že se lidé při jejich nákupu přeplácejí. "Finální cena nemovitosti tím může pochopitelně značně stoupnout," uvedl Tomáš Suchomel ze společnosti GarantovanyNajem.cz. S podobným jednáním se společnost setkává zejména při nákupu formou obálkové metody v Praze a Brně. Podle dat firmy realitymix.cz se letos na jaře v metropoli zvýšily ceny nemovitostí o 2,9 procenta, v Brně dokonce o 6,9 procenta.

Podle odborníků totiž zůstávají nemovitosti pro pocit ideálního investování neochvějnou jistotou. "Bydlení je v Česku stále chápáno jako velmi bezpečná konzervativní investice. Lidé v něm vidí jistotu dalšího zhodnocování zejména ve srovnání se spořicími účty," řekl Deníku Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta.

Přesto by si zájemci o nový byt podle něj měli rozmyslet, zda zvládnou hypoteční úvěry splácet. Neočekává sice nic takového, jako byl kolaps trhu s realitami za krize po roce 2008, ale se za pár let se podle něj může situace zkomplikovat. "Určitě nelze vyloučit, že dojde k nějaké korekci cen nemovitostí," míní Novák. Může se podle něj tedy stát, že banky budou více hypoték než dosud řadit mezi takzvané klasifikované úvěry, tedy takové, které lidi nesplácejí.

Krátkodobé pronájmy

S příchodem jara se také začíná ze dna zvedat obor krátkodobých pronájmů bytů. "Zdá se to být na dobré cestě," řekl Deníku Matěj Koutný z České asociace pronajímatelů bytů v soukromí. Toto ubytování bylo přitom od loňska kvůli koronavirové krizi zakázané, trh se znovu rozjel až v květnu.

"Stále to jsou ale jen nějaké dvě desítky procent původního objemu z roku 2019," posteskl si Koutný. Řada dřívějších poskytovatelů krátkodobých pronájmů už podle něj ale své byty pronajala dlouhodobě. Uvědomili si totiž, že trh byl již před koronavirem nasycen, a že se jim poskytování této služby nevyplatilo.

Utlumení fenoménu airbnb alespoň po dobu několika let očekává také Anna Píchová, analytička společnosti Cyrrus, čímž by se měla zvýšit nabídka nájemních bytů. V delším časovém horizontu ale počítá s obnovením turistického ruchu. "Potom by tento fenomén mohl znovu nabýt rozměrů, jaké měl před pandemií," řekla Deníku Píchová.

Realitní kanceláře nyní mají plné ruce práce s prodejem nemovitostí, jsou ale připraveny v případě možné změny trendu zprostředkovávat více pronájmů. "Není normální, aby bylo výhodnější byt si koupit než ho mít v nájmu," řekl Deníku generální sekretář Asociace realitních kanceláří Jan Borůvka.

Připomněl, že ve vlastním tak bydlí zejména lidé ve východní části Evropy, naopak na jejím západě je bydlení v nájmu běžnější. "Každá realitní kancelář realizuje i nájmy a pronájmy, takže když po nich nastane větší poptávka, ani zde nenastane žádný problém," dodal.