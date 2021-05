„Když jsme otevírali, v podloubí byla celá řada zákazníků. Když jsem začala kontrolovat podle nařízení testy, pak zůstali pouze dva. Je to problematické, zejména když dorazí například starší pán, tvrdí že je očkovaný, ale že si ponechal doklad doma. Je těžké ty lidi odmítnout,“ sdělila kadeřnice přímo do očí ministru průmyslu a obchodu Karlovi Havlíčkovi (za ANO ), jenž si v pondělí přijel vyslechnout názory některých slánských živnostníků.

I když pro některé zákazníky je testování na obtíž a může je to odradit od návštěvy třeba kadeřníky, podle ministra Karla Havlíčka nyní jiná cesta, není. „Jedná se o celoevropský trend. Není v Evropě země, která by si mohla dovolit otevřít kadeřnictví a podobné služby bez toho, aniž by se zde lidé prokazovali testy nebo tím, že jsou očkovaní či prodělali nemoc. Chráníte tím sebe,“ reagoval ministr a jedním dechem připomněl, že podobný systém by měl být zaveden i při otevírání předzahrádek, ale také v oblasti sportu či kultury.

Z více než týdenní praxe pak kadeřnice upozornila i na další problém týkající se vedení jakési evidenční knihy zákazníků. Tu musí vést všichni pracující ve službách péče o tělo a sloužit má k případnému vytrasování lidí při výskytu nemoci Covid-19. „U starších problém není, spousta mladších ale údaje poskytovat nechce,“ řekla Ivana Soukupová ministrovi.

Většina drobných živnostníků mohla své obchody otevřít až dnes. Mezi nimi byla i Kateřina Jandová, majitelka obchodu Švadlenka nacházejícího se na Masarykově náměstí ve Slaném. Ta mimo jiné řekla, že i když musela mít obchod uzavřený, v kontaktu byla se zákazníky pomocí sociálních sítí. „Chodila jsem sem dvakrát týdně na jeden a půl hodiny. Zákaznice mi napsaly, co potřebují, připravila jsem balíčky,“ popsala fungování obchodu Kateřina Jandová.

„Balíčkový“ prodej sice majitelce trochu pomohl, nicméně i přesto musela provoz dotovat ze svých peněz. „Tržby nestačily ani na nájem. Ten jsem musela platit ze svých peněz. Co jsem vydělala, za to jsem nakoupila zboží,“ vysvětluje majitelka Švadlenky.

Vládní programy

Ani v této nelehké situaci se neobrátila na stát, aby čerpala peníze z některých kompenzačních programů. „Nevyužila jsem ani jeden podpůrný program vlády. Pobírám pěstounské dávky, manžel je handicapovaný, obchod mám jako vedlejší činnost. Volný čas jsem využila k věnování rodině, učení se synem při distanční výuce,“ dodala Kateřina Jandová.

Ministr ji vysekl poklonu. „Paní má naprostý můj obdiv,“ pronesl Karel Havlíček.

Některé podpůrné programy naopak sice využil podnikatel František Nádvorník, jenž ve Slaném prodává bambusové a bavlněné ponožky i s veselými motivy. Ale pouze jen některé. „Vůbec se v tom nevyznám, je toho tolik, že z toho mám těžkou hlavu,“ odpověděl František Nádvorník ministrovi na dotaz využití podpůrných programů.

Svůj obchod totiž pan František otevřel v březnu loňského roku, chvíli na to jej ale musel kvůli vládnímu nařízení zavřít. „Lidé zatím tolik nechodí. Snažil jsem se prodávat i pomocí e-shopu, ale zájem příliš nebyl,“ popsal František Nádvorník.

Karel Havlíček na závěr připomenul jeden z nejčastější dotazů živnostníků. Ti se nejčastěji ptali, jak moc se lze spolehnout na další neuzavírání obchodů. „Čísla jsou nyní dobrá a věřím, že nás už nic takového čekat nebude. Před všemi smekám. Uvědomuji si, že zde provozují živnost i třeba dvacet let a takřka rok mít zavřeno, je z ekonomického a i psychologického úhlu pohledu, je prostě frustrující,“ vzkázal ministr.