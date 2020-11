Na pátečním jednání bude vláda podle Havlíčka diskutovat v protiepidemickém systému (PES) o přechodu z nejvyššího, fialového stupně pohotovosti, do čtvrtého stupně. V případě maloobchodů a nákupních center jsou pravidla v páté a čtvrté úrovni stejná. Jediným rozdílem je otevírací doba shodná s dobou zákazu vycházení. Nyní platí od 21:00, v případě čtvrtého stupně by začínal ve 23:00.

Havlíček tak počítá s tím, že by se prodejní doba mohla znovu prodloužit a návštěvnost v obchodech by se lépe rozprostřela do celého dne. Obchody musely od 28. října zavírat nejpozději v 19:59, ode dneška se tato doba o hodinu prodloužila.

Ve čtvrtém i pátém stupni platí limit jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních. Havlíček chce navrhnout zvýšení omezení na dva lidi na tuto výměru. PES s takovým krokem přitom počítá až ve druhé úrovni rizika.

Opatření vadilo matkám s kočárky či lidem s berlemi

Kontrolu počtu zákazníků se většina řetězců dnes rozhodla hlídat přes napočítané vozíky. Lidem je například v prodejnách Kaufland, Penny, Billa nebo Albert umožněn vstup výhradně s vozíkem. Opatření negativně hodnotily například matky s kočárky nebo lidé s berlemi. Podle Havlíčka by pro tyto skupiny lidí měly platit výjimky. I toto opatření se bude v pátek snažit prosadit, uvedl.

Žádná apokalypsa, kterou někteří kritici opatření předpovídali, dnes v obchodech podle Havlíčka nenastala. Připustil ale, že až se budou dnes lidé vracet z práce, může být v prodejnách najednou více lidí a mohou se vytvořit fronty.

I podle zjištění ČTK byla zatím dnes situace v obchodech klidná. Krátké fronty ráno vznikly například u některých prodejen Penny, když pracovníci ostrahy lidem vysvětlovali nová opatření. Podle mluvčího Penny Marketu Tomáše Kubíka se ale podařilo řady za několik minut odbavit.

Obchody někde řešily problémy, vyzývají k nákupům mimo špičky

Někteří obchodníci v souvislosti s omezením počtu zákazníků na plochu dnes museli řešit dílčí potíže. Dlouhé fronty se dnes sice netvořily, přesto prodejci vyzývají, aby lidé návštěvu naplánovali mimo nákupní špičky. Od čtvrtka některé sítě změní systém sledování počtu zákazníků. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci.

V maloobchodech a nákupních centrech ode dneška platí nařízení o 15 metrech čtverečních na jednoho zákazníka. Na kontrolu opatření dohlíželi od rána pracovníci ostrahy.

Aby jim řetězce ulehčily práci, poskytly jen omezený počet vozíků. Každý člověk pak byl vpuštěn pouze s vozíkem. V Bille si ho odmítali ráno podle mluvčí společnosti Dany Bratánkové vzít například lidé, kteří si přišli koupit jen svačinu.

"Větší problém máme s lidmi, kteří jdou na nákup s nezletilými dětmi nebo dítětem v kočárku. Nařízení nespecifikuje, že tyto osoby mají výjimku z opatření. Stejně tak handicapovaní s doprovodem," řekla. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) chce proto v pátek vládě výjimku pro tyto skupiny lidí navrhnout, řekl dnes ČTK.