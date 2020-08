Nejdále v přípravě je 8,6 kilometru dlouhý úsek Třebonín – Kaplice nádraží, který naváže na dnes budovaný dálniční obchvat Českých Budějovic. Zakázku na zadávací dokumentaci a autorský dozor získaly v tendru firmy Valbek a Novák & partner s cenou 26 milionů korun. Předpokládaná cena byla 31 milionů.

V polovině prázdnin začalo stavební řízení, ŘSD přitom ještě na letošek počítá s vypsáním tendru na stavební firmu. Stavět se má v letech 2021 až 2024 a celkové náklady se odhadují na 2,5 miliardy korun.

Stavebně zřejmě nejnáročnější bude téměř 12kilometrový úsek Kaplice nádraží – Nažidla. Stavba mimo jiné zahrne dvě mostní estakády o celkové délce 1,5 kilometru. Dokumentaci k tendru dodá Valbek za 63 milionů (předpoklad činil 75 milionů), ŘSD vybíralo ze tří nabídek. Stavba za odhadovaných 6,4 miliardy je naplánována na léta 2022 až 2025.

Dokumentaci k posledním téměř čtyřem kilometrům od Nažidel k hranicím dodá Pragoprojekt za 28,5 milionu (předpoklad 32 milionů). Tendr na zhotovitele je naplánován na rok 2022, kdy by se rovněž mělo začít stavět. Motoristé by se pak po jihočeské dálnici měli dostat do Rakouska v roce 2025.

Tragická nehoda u Nažidel

Termíny se nicméně dosud stále odsouvaly, ještě v polovině dekády se mluvilo o dovedení dálnice k hranici v roce 2022. Je to už přitom 17 let od tragické nehody autobusu u Nažidel, při které zahynulo dvacet cestujících. Už tehdy se mluvilo o dálnici (v plánu ještě jako R) jako o prioritě.

Dlouho přitom sloužila jako výmluva nečinnost Rakušanů, ti ale nakonec v roce 2015 dovedli svou rychlostní silnici S10 složitým terénem s řadou tunelů až do Freistadtu. Vyřešili si tak vlastní problémy s tranzitem a s další výstavbou naopak čekají na dění na české straně. V době slavnostní „otvíračky“ u Freistadtu mluvilo ŘSD o zahájení stavby pod Budějovicemi v roce 2017.

Nyní je shoda na propojení v roce 2025.