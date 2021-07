PŘEHLEDNĚ: Končí testování zadarmo. Podívejte se, jak to bude od září

Vláda od září přestane proplácet testy, které neočkovaní potřebují kvůli cestám do zahraničí anebo k návštěvám hospod a různých kulturních programů. Důvod? Babišův kabinet chce motivovat co nejvíce lidí, aby se nechali očkovat proti koronaviru. Kdo se nenechá očkovat a bude se muset testovat, například kvůli návštěvě restaurace, zaplatí si to z vlastní kapsy. Až na výjimky se to bude týkat všech. Co se od prvního dne nového školního roku změní? Podívejte se na stručný přehled.

Antigenní testování na covid. | Foto: Deník/Lukáš Ston