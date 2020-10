„Od jarních měsíců bojujeme o zdraví a životy lidí, kteří se nakazili onemocněním COVID-19. Pečovali jsme souhrnem o stovky pacientů s těžkým průběhem. Je to práce namáhavá psychicky i fyzicky. Když se pak unavení dostaneme domů a sledujeme mediální výstupy mnohých odborníků, nevěříme vlastním očím,“ konstatují v příspěvku zveřejněném na facebookovém profilu českobudějovické nemocnice Hynek Bartoš, vedoucí lékař JIP infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Jiří Sagan, vedoucí lékař JIP Kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava, a Aleš Chrdle, primář infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice.

„Nechceme vyvolávat paniku a zděšení, ale asi to musíte slyšet. Na našich odděleních bojujeme o životy lidí, kteří by, nebýt koronavirové infekce, měli před sebou dalších deset až dvacet let kvalitního života. Jsou to padesátníci, šedesátníci, aktivní sedmdesátnici, kteří mají pouze nadváhu, nebo vysoký tlak či lehkou cukrovku,“ píší v prohlášení napsaném Výzva z první linie.

Lidí na ventilátoru přežije polovina

„Snažíme se všemi prostředky zabránit tomu, aby skončili na ventilátoru, protože pokud se na něj dostanou, přežije jich sotva polovina,“ varují lékaři z intenzivní péče a covidových oddělení.

Mladí a zdraví lidé podle nich sice překonají koronavirus většinou bez potíží. Avšak lidí, u nichž může skončit fatálně, je v naší populaci opravdu hodně. „Včetně mnohých z vás a vašich blízkých,“ konstatují.

Signatáři výzvy proto požádali lékaře, kteří nejsou specialisty na infekční nemoci, aby se pokud možno k věci veřejně nevyjadřovali.

„Pokud mlčet nedokážete, přijďte před svým mediálním výstupem na jednu pracovní směnu na covidovou jednotku, uvítáme vaši pomoc,“ píší. Lidé by si pak podle nich měli mýt ruce, nosit roušky a dodržovat rozestupy. Je to pode nich minimum při ochraně před nemocí.

Na výzvu pod příspěvek stručně zareagoval i Roman Šmucler. „Pokud to bylo na mně. Píšu předpisy na covid a i mám co do činění s organizací malé části lůžek. Jen soucítím s vyděšenými lidmi,“ tvrdí.

Proti petici se postavili i děkani

Proti petici kritizující vládu a vyzývající ji k rozvolnění proticovidových opatření vystoupila i Asociace děkanů lékařských fakult České republiky. Děkani lékařských fakult nesouhlasí s jejím obsahem i formou, protože neuvážené zrušení všech opatření by vedlo v konečném důsledku k nárůstu úmrtí a k destabilizaci zdravotní péče.

"Považujeme za nepřijatelné, aby do ní skupina lékařů, místo případné odborné diskuse na patřičném fóru, vstupovala veřejnými výzvami bez jasného vědeckého podkladu, které mohou vést k odmítání protiepidemických opatření, a následně tak vést k omezením ještě drastičtějším," konstatovali děkani. Přitom právě udržení základního chodu společnosti, zdravotnictví a z hlediska lékařských fakult rovněž praktické výuky budoucích lékařů je podle nich v tuto chvíli jednou z priorit.

Lékař z výzvy: Koronavirus je zákeřný



Zdroj: Deník / Jitka DavidováAčkoliv může nákaza vypadat v prvních dnech nevinně, velmi rychle se může zvrtnout. "Koronavirus je velice podlý v tom, že na začátku se chová jako lehká chřipka. I ti pacienti, kteří zemřeli, byli první tři až čtyři dny zcela v pohodě, ale poté se jejich stav začal postupně zhoršovat," řekl v rozhovoru pro Deník signatář výzvy Aleš Chrdle, primář infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice.



Na začátku se podle něj nedá odhadnout, zda člověk bude mít lehký průběh, nebo zda se rozvine zápal plic a dechová nedostatečnost. "V nemocnici skončí jen malá část nakažených, ale ti mají velké problémy, špatně se jim dýchá, potřebují kyslík, někdy hodně kyslíku. Někteří z nich zemřou. Samozřejmě čím oslabenější je pacient svými dalšími nemocemi, tím je větší šance na nepříznivý průběh," dodal.



Obává se přitom toho, kdyby se situace zvrtla. "Pokud vážně nemocných bude ve velké míře přibývat, může dojít na to, že budeme v podobné situaci, jako byli zdravotníci i veřejnost na jaře v New Yorku, Itálii, Británii…," varuje.



