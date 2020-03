Odborníci i politici vyzývají k dodržování omezení pohybu na veřejnosti a karanténu, jinak mohou nastat ještě drastičtější opatření. Schodek státního rozpočtu kvůli dopadům koronaviru na ekonomiku letos podle ministerstva financí překročí 100 miliard korun.

Předseda a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula po jednání ústředního krizového štábu apeloval na obyvatele, aby nejezdili na chaty a nosili bavlněné roušky místo těch jednorázových.

Na ministerstvu zdravotnictví prý také vznikne krizový štáb, kde se budou sbíhat data o kapacitách jednotlivých nemocnic.

Co se týče otázky uzavření Prahy či jiných velkých měst, je to podle něj nesmysl. Česko není Čína. "Jsem si téměř jist, že nedojde k uzávěrám, jako je uzávěra Prahy. Může se stát, že to bude nějaká malá vesnička, kde je třeba 90 obyvatel a 60 z nich by bylo v nějaké velké expozici, ale určitě to nebude otázka Prahy a nějakých velkých měst, to je vyloučeno," dodal náměstek. Uzavření Prahy dříve vyloučili také její primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Premiér Andrej Babiš také dnes zamířil za prezidentem Milošem Zemanem do Lán. Jednali o opatřeních proti koronaviru a společně se vyfotili v rouškách. Babiš ji měl stylizovanou do podoby české vlajky. „Dělala ji maminka kolegyně ze sekretariátu,” řekl Nově.

Premiér Andrej Babiš ocenil kontakty prezidenta Miloše Zemana v Číně. Pomohly podle něj do České republiky v době epidemie koronaviru dostat ochranné pomůcky. „Má velkou zásluhu na tom, že přednostně dostáváme materiál z Číny,“ prohlásil Babiš: https://t.co/Xwns4JZlY3 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 20, 2020

Babiš po schůzce komentoval i slova náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, že by se měly zrušit slevové akce. S tím prý nesouhlasí. „Slevy je třeba ponechat. Umožnili jsme důchodcům chodit do obchodů ráno, protože jsou obchody čerstvě vydezinfikované,” řekl Babiš. „Já jsem mu víckrát říkal, ať je ve svých vyjádřeních zdrženlivý, aby lidi neděsil,“ dodal.

Tuzemské laboratoře k dnešnímu ránu provedly 11 619 testů. I když roste počet infikovaných, bude se zvyšovat i počet vyléčených, věří ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Nikdo na onemocnění COVID-19 v Česku dosud nezemřel, vyléčili se zatím čtyři pacienti. Zástupci vlády, která čelila kritice za nedostatek ochranných prostředků, dnes přišli na pražské letiště, kde půl hodiny před polednem přistálo letadlo s dodávkou 1,1 milionu respirátorů z Číny. Další dvě zásilky se čekají v sobotu.

Omezení pohybu

Odborníci i politici apelují na veřejnost, aby dodržovala omezení pohybu na veřejnosti a karanténu, jinak mohou nastat ještě drastičtější opatření.

Za čtvrtek přibylo 205 nakažených, což je dosud nejvyšší denní nárůst. Podle dosavadních informací je 63 pacientů s koronavirem v nemocnicích, z toho pět zůstává ve vážném stavu.

Pro pacienta, který leží v pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v kritickém stavu s nemocí COVID-19, budou moct lékaři použít experimenální lék Remdesivir. Americká firma Gilead, která ho vyrábí, schválila zařazení pacienta do svého programu a lék již odeslala do Česka. Nemocnice ho zatím neobdržela.