Ve středu přibylo 291 nakažených, zatím nejvíce za jeden den. Nejvyšší byl ale ve středu i počet testovaných lidí.

„Včera jsme zaznamenali vysoký počet provedených testů. Laboratoře zvládly vyšetřit dokonce 4098 lidí,” napsal na svém twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle něj máme k dnešku 34 pacientů s těžkým průběhem nemoci.

Aktuální stav. V ČR je 1 775 pacientů s koronavirem. Včera jsme zaznamenali vysoký počet provedených testů. Laboratoře zvládly vyšetřit dokonce 4 098 lidí. Celkem jsme v počtu testů od začátku již na čísle 26 698. K dnešku máme 34 pacientů s těžkým průběhem. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 26, 2020

Ve středu Česko zaznamenalo tři úmrtí související s koronavirem. K poslednímu z nich došlo v Thomayerově nemocnici v Praze, kde odpoledne zemřel pacient hospitalizovaný na oddělení následné péče. Ten trpěl několika chronickými chorobami, a to včetně pokročilého srdečního selhání. Celkem tak v Česku zemřelo šest pacientů s koronavirem.

Česká republika dnes Itálii a Španělsku nabídne dodávky 10 tisíc ochranných obleků pro zdravotnický personál. Na twitteru to uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. Detaily podle něj dohaduje ministr zahraničí Tomáš Petříček (oba ČSSD), který už ve středu zmínil, že chce na jednání vlády o možné pomoci dvěma nejhůře zasaženým evropským zemím epidemií koronaviru jednat.

Hamáček také uvedl, že Česko má aktuálně 250 tisíc ochranných obleků a další jsou na cestě. "Můžeme si to dovolit a oni je zoufale potřebují," poznamenal.

Česká republika nabídne dnes Itálii a Španělsku pomoc formou dodávky po 10 000 ochranných obleků pro zdravotnický personál. Detaily dohaduje @TPetricek #musimesipomahat — Jan Hamáček (@jhamacek) March 26, 2020

Petříček ve středu naznačil, že by pomoc mohla být ve formě vyslání lékařských týmů. Zároveň ale upozornil na to, že takové rozhodnutí by bylo na ministerstvech zdravotnictví a obrany. Pomoc Itálii a Španělsku už nabídlo například Německo. Důležité podle ministra je, aby se země Evropské unie chovaly solidárně.

V Česku je několik týdnů nedostatek zdravotních ochranných pomůcek, například roušek či respirátorů. Zatím stát za nákupy v zahraničí vynaložil tři miliardy korun.

Mluvčí ministerstva vnitra Adam Rözler ve středu uvedl, že vnitro celkem objednalo přes 70 milionů roušek, deset milionů respirátorů, 250 tisíc ochranných obleků nebo více než pět milionů rukavic. Dodáno bylo ke středě 14 milionů roušek, skoro čtyři miliony respirátorů, 120 tisíc obleků a 250 tisíc rukavic.

Na pardubickém letišti ve středu ráno přistál velkokapacitní letoun Ruslan se zdravotnickým materiálem z Číny, další letoun z Číny se zdravotnickými pomůckami přistál na letišti v Ostravě. Během čtvrtka se pak očekávají další dvě letadla. Na twitteru o tom informoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

dnešní dodávky - China Eastern cargo jako CK215 a China Eastern osobní jako MU785. Vezou roušky a ochranné obleky. #spolutozvladneme — Jan Hamáček (@jhamacek) March 26, 2020

V karanténě je podle informací České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) 21 900 lidí, nejvíc v Praze a Moravskoslezském kraji. Počet izolovaných se za poslední den zvedl ve všech krajích.

Češi během plošné karantény hojně využívají práce z domova. Z průzkumu společnosti Solitea vyplynulo, že tuto možnost má třetina pracujících Čechů a 28 procent tuto možnost aktuálně využívá. Většině z nich práce doma vyhovuje stejně nebo více než práce na pracovišti, naopak 15 procentům Čechů takzvaný home office nevyhovuje. Polovina Čechů je doma stejně produktivní jako v práci, čtvrtina produktivnější.

Přísnější opatření

Vláda kvůli pandemii koronaviru přistoupila k dalšímu zpřísnění opatření. „Je nutné omezit sociální kontakt mezi lidmi tak, aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19. Pobývat na veřejných místech je tak nově možné nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání či pohřbů,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Nařízení chodit ven pouze s rouškou Češi podle šéfa ústředního krizového štábu Romana Prymuly spíše dodržují, zejména pak ve městech. „Jsem překvapen, že v této epidemii více dodržují pravidla obyvatelé velkých měst. Když člověk projíždí večer Prahou, tak si myslím, že ta opatření jsou poměrně výrazně dodržována,“ uvedl pro Českou televizi Prymula.

Nařízení zakrývat si ústa a nos rouškou, šátkem či šálou podle šéfa ústředního krizového štábu však občas nedodržují zejména lidé v malých vesnicích. Potvrdila to i prodavačka potravin v malé obci Křtiny na Blanensku. Jak uvedla, jednomu obyvateli obce musela zakázat vstup do prodejny kvůli tomu, že neměl zakrytá ústa.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch také na úterní tiskové konferenci uvedl, že zatím není možné říci, kdy se do Česka vrátí „normální život“. „Po Velikonocích chceme opatření rozvolňovat,“ prohlásil a dodal, že hromadné akce budou povolovány až jako jedny z posledních.