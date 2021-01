Vláda prodloužila přísnější opatření. Skiareály zůstanou i nadále zavřené

Opatření proti epidemii koronaviru zůstanou i nadále na nejpřísnějším stupni systému PES, a to nejméně do 22. ledna. Po jednání vlády to oznámil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). I nadále zůstanou uzavřena lyžařská střediska.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (na snímku z 14. prosince 2020) | Foto: ČTK / ČTK