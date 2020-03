Síť multikin Cinestar oznámila, že ruší v Česku veškeré veřejné projekce. Kina s menšími sály mohou dále promítat.

Společnost Cinema City Deníku sdělila, že otevírací doba, prodej občerstvení a programová nabídka zůstávají nezměněné. "Vzhledem k neustálému vývoji situace v souvislosti s koronavirem (COVID-19) jsme připraveni reagovat podle aktuálních nařízení. V souladu s nařízením vlády přijala naše společnost příslušná opatření a průběžně sledujeme další oficiální vyjádření Ministerstva zdravotnictví a vlády České republiky," uvedl pro Deník bez bližších podrobností Jiří Švancara, marketingový ředitel společnosti Cinema City.

Některá kina se rozhodla snížit kapacitu svých větších sálů, to znamená, že neprodávají větší než povolené množství vstupenek. Pokud jich bylo prodáno více, tak rezervace nad povolené množství ruší. Například brněnské kino Lucerna na své facebookové stránce oznámilo, že bude se zrušením kontaktovat diváky, kteří si je objednali a zakoupili po překročení limitu.

"Vzhledem k ohlášení ministerstva zdravotnictví, které dnes zakázalo všechny společenské akce nad 100 osob, včetně filmových představení - zmenšujeme kapacitu sálu na 99 míst. Možnost zakoupení vstupenek bude omezena systémem a do sálu tedy nebude vpuštěno více jak 100 lidí," uvedlo kino na svém Facebooku.

U dnešní a středeční projekce filmu V síti se ruší některé rezervace nad limit 100 lidí.

U uživatelů Facebooku však vyvolal postup brněnského kina spíš kritiku coby využití "právnické kličky" a nezodpovědnost.

Ztráta? Sto milionů měsíčně

V roce 2018 zavítalo do českých kin dle Českého statistického úřadu celkem 16,3 milionu lidí. Loni přitom průměrná cena vstupenky do kina činila 143 korun. "Z toho plyne, že průměrná měsíční ztráta kin, která by vznikla jejich úplným zavřením, konkrétně tedy neúčastí veškerých diváků, by se pohybovala kolem 200 milionů korun," uvedl Lukáš Kovanda, hlavní ekonom investičního fondu Czech Fund.

Dále však zmínil právě fakt, že některá kina snížila kapacitu svých sálů a že jejich návštěvu začnou omezovat i sami diváci, kteří budou po zákazu chodit na filmy sami od sebe méně, neboť jejich obava z nákazy právě i kvůli tomuto zákazu narůstá. Díky tomu by se ale paradoxně mohla některá filmová představení uskutečnit.

"Ztráta kin nebude dosahovat 200 milionů korun, ale zhruba jen 100 milionů měsíčně, ovšem v závislosti na další intenzitě šíření nákazy. Může to být i více. Celá ekonomika – její segment pořádaní hromadných akcí – pak bude počítat ztráty v miliardách," uvedl Kovanda.

Premiéry se ruší

Podle ČTK začaly některé distribuční firmy stahovat plánované premiéry filmů. Společnost Bioscop například dočasně ruší distribuci filmu 3Bobule do kin, včetně pražské a slovenské slavnostní premiéry a veškeré naplánované akce spojené s uvedením filmu.

"Je nám to samozřejmě líto. Těšíme se na co nejbližší termín, kdy budou moci 3Bobule rozdávat radost, zvláště v této smutné době. Přátelé a Bobule zůstávají," uvedl pro ČTK producent filmu Tomáš Vican. Film měl být po středeční pražské premiéře uveden do kin od 12. března. Náhradní termín zatím není známý.

Odkládá se i premiéra filmu Princezna zakletá v čase, která byla plánována na 19. března. "Prozatím bohužel nemůžeme určit nové datum uvedení snímku do kin," uvedl za produkci filmu Martin Kubišta.

Uzavřená muzea a zrušené festivaly

Ministerstvo kultury přistoupilo kvůli šíření koronaviru k razantnímu kroku. Rozhodlo se uzavřít veškeré své příspěvkové organizace, tedy muzea, galerie i knihovny. Ministr kultury Lubomír Zaorálek uvedl, že lidem, kteří si již zakoupili vstupenky, budou vráceny peníze.

Pořadatelé v souvislosti s vyhlášeným zákazem konání akcí s účastí nad 100 lidí zrušili filmový festival Febiofest. Na dotaz ČTK to řekla mluvčí festivalu Gabriela Vágnerová. V Praze měl festival začít 19. března. Podrobnosti pořadatelé sdělí odpoledne. Již v pondělí pořadatelé oznámili zrušení slovenského Febiofestu. Pražská část festivalu Jeden svět pokračuje v malých sálech, řekla ČTK za organizátory Gabriela Gálová.

Jeden svět jako celý se neruší, promítat se bude dále v malých sálech, jako je kino Evald, malý sál Světozoru či sál v Městské knihovně. Ty mají kapacitu do 100 lidí. V případě velkých sálů pořadatelé řeší, zda kapacitu diváků omezí právě na stovku.

Knižní veletrh Svět knihy, který by měl začít 14. května na holešovickém Výstavišti, podle mluvčí Jany Chalupové se nadále připravuje a pořadatelé věří, že se uskuteční.

V létě by to bylo horší

Zákaz shromažďování od sta lidí výše je z mezinárodního pohledu poměrně přísný. Například ve Francii nebo Švýcarsku se zákaz vztahuje teprve na akce pro tisíc a více lidí. Německý ministr zdravotnictví ale také žádá zákaz akcí pro sto a více lidí.

"V těch zahraničních zemích, kde k podobnému zákazu již došlo, postupují pořádající společnosti tak, že se snaží akci nikoli rušit, nýbrž posouvat její termín konání. I posun termínu totiž může být pojištěn. Lze předpokládat, že podobný postup budou volit i tuzemští organizátoři. Pokud to tedy bude alespoň trochu možné," uvedl Kovanda.

Podle něj je pro mezinárodní pořadatelské firmy určitým štěstím v neštěstí, že koronavirus udeřil v první polovině roku. Převážná část hromadných akcí bývá totiž časově řazena do druhé poloviny roku.

"Třeba největší světový pořadatel koncertů, společnost LiveNation, registruje 70 procent své celoroční návštěvnosti pravidelně ve druhé polovině roku. V Česku ovšem má LiveNation na letošek nyní v rozvrhu 28 koncertů – jde například o koncerty Avril Lavigne či kapel Aerosmith nebo Lucie. Z toho pouze přesně polovinu ve druhé části roku. Hned patnáct z těchto 28 akcí se má uskutečnit během měsíců června a července. Pokud by tedy dnešní zákaz platil až do té doby, bude pro firmu znamenat zásadní ztrátu," uvedl Kovanda.

Akcionáři se podle něj na takový černý scénář připravují. Od 19. února, kdy americké akcie dosáhly svého dějinného maxima, se jejich klíčový ukazatel, index Standard & Poor’s 500, propadl o bezmála 19 procenta, avšak akcie společnosti LiveNation jednou tolik, o takřka 38 procent.

Ztráty organizátorů částečně pokryje pojištění, takzvané pojištění proti nekonání akce. Pojišťovny uhradí škodu, pokud je akce nejen zrušena, ale také omezena (třeba místo 150 lidí se jí kvůli zákazu české vlády bude účastnit jen 99 lidí), odložena na pozdější termín nebo i přemístěna. Lze se pojistit proti všem pojistným nebezpečím, která se nacházejí mimo kontrolu pořadatele.

Problém podle Kovandy spočívá v tom, že řada pořadatelů si své akce nepojišťuje, a pokud ano, pak zpravidla jen částečně – využívají jen pojištění proti nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Na základě nařízení Vlády České republiky (od 10. března se od 18 hodin zakazují divadelní, hudební, filmová představení a sportovní, náboženské akce a umělecká představení přesahující účast 100 osob) se ruší:



Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest 2020 v oznámeném termínu v Praze od 19. do 27. března, taktéž i v regionech od 30. března do 9. dubna. Bude se konat v náhradním termínu.



Festival dokumentárních filmů Jeden svět (do odvolání)



Odkládá se:



- premiéra filmu Princezna zakletá v čase (plánovaná na 19. března)

- premiéra filmu 3Bobule, pražská a slovenská

- premiéra filmu Šarlatán

- předávání designových cen Czech Grand Design (24. března v karlínském divadle)

- Představení ruší Divadlo v Dlouhé, Divadlo Na Fidlovačce, Hudební divadlo Karlín, Švandovo divadlo, Městská divadla pražská (Rokoko, ABC, Komedie), Činoherní klub Praha, RockOpera Praha a další.

- předávání Cen divadelní kritiky (16. března) proběhne bez diváků, s přenosem na ČT

- Větší pražská kina omezují kapacitu sálů na 99 míst

- Národní památkový ústav (NPÚ) do odvolání uzavírá památkové objekty s celoročním provozem a odkládá zahájení hlavní návštěvnické sezony na neurčito

- Ruší se koncerty FKO

- Evropské turné zrušil Clevelandský orchestr, koncerty ruší i Pařížská filharmonie.