Od evropských institucí v čele s Evropským parlamentem unijní občané požadují na prvním místě obranu demokracie. To platí i z pohledu Čechů. Ochranu demokracie jako hlavní prioritu požadují lidé v jedenácti členských státech. Vedle České republiky je to Švédsko, Německo, Finsko, Itálie, Dánsko, Rakousko, Lucembursko, Malta, Polsko a Maďarsko.

Právě v posledních dvou zmíněných zemích dochází pod vládami maďarského premiéra Viktora Orbána a polského lídra vládnoucího Práva a spravedlnosti Jaroslawa Kaczyńského k zásadnímu porušování zásad demokracie a právního státu. S oběma zeměmi vede Evropská komise řízení a hrozí jim kvůli nedodržování principů právního státu také omezení výplaty peněz z fondů Evropské unie.

Česko v EU: 42:9

Podle výsledků průzkumu prošla Unie poměrně dobře covidovou zkouškou. Roli EU v koronakrizi pozitivně hodnotí většina Evropanů. Projevilo se to také ve vzestupu spokojenosti se členstvímv EU, v Česku dokonce o deset procent. S 42procentní spokojeností se členstvím ale Česko zaostává za unijním průměrem, který je 62procentní. Negativně se na členství v EU dívá 12 procent Čechů, evropský průměr nespokojenců je devítiprocentní. 58 procent Evropanů by pak posílilo dnešní roli Evropského parlamentu, u Čechů je to 39 procent.