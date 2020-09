Již za necelé tři týdny začne v lednicko-valtickém areálu tamní hudební festival. Jeho závěrečný koncert obstará velmi zajímavá spolupráce: skupiny Čechomor s Moravskou filharmonií Olomouc. Karel Holas a František Černý z Čechomoru mají spojování žánrů ve své DNA. Ostatně jejich kapela proslula především rockovým aranžmá tradičních moravských nápěvů a písniček. O hudbě i novém albu se zpovídají v rozhovoru pro Deník Extra.

Čechomor, Karel Holas a František Černý | Foto: Deník/ Martin Divíšek

Jak jste se dostal k pětistrunným houslím?

Karel Holas: Když jsem začal poslouchat rockovou hudbu, fascinoval mě houslista Jean-Luc Ponty, který hrál na violovou strunu. Nedovedl jsem si to představit, myslel jsem, že je to elektrika. Pak se mi někde dostalo do ruky foto a na něm jsem spočítal, že má na jedné straně tři kolíky a na druhé dva, a došlo mi, že má pětistrunné housle. Začal jsem se o ten nástroj zajímat, a zjistil jsem, že vlastně existuje kvinton, prostě pětistrunnej nástroj, a ten jsem si v roce 1991 nechal z houslí postavit. Tyhle housle mi nakonec ukradli, bohužel už je tedy nemám, takže později jsem si nechal postavit nástroj od houslaře Petra Matuly z Úval u Prahy. Ten mi už vyrobil regulérní pětistrunné housle.