Barrandovský most v Praze patří mezi mosty s absolutně největší frekvencí dopravy v České republice. Denně přes něj projede až 144 tisíc automobilů. Měří přes 340 metrů a provoz na něm je nyní veden čtyřmi pruhy v každém směru. Otevřený byl v roce 1983 a od té doby, tedy téměř 40 let, se zásadní větší rekonstrukce nedočkal. Až letos.

Kvůli vysloužilé izolaci zatéká do mostní konstrukce a korodují předpjatá lana. Pokud by k opravě nedošlo, most by se mohl v budoucnu zřítit. Opravy jsou rozděleny do čtyřech etap a veškeré práce by měly skončit v roce 2025, celkové náklady se vyšplhají na téměř 600 milionů korun.

Jeden pruh minus

Rekonstrukce, která sice bude vždy probíhat s omezením jednoho jízdného pruhu v každém směru, přinese zdržení. „Už dnes trvá ve špičce cesta z jednoho břehu Vltavy na druhý hodinu. Standardem ale budou v době omezení spíše hodiny dvě. S tím musejí řidiči počítat při plánování cesty. Od Černého Mostu na Barrandov to bude jedna veliká kolona, a to v obou směrech,“ předpovídá Sirota.

Barrandovský most je stěžejním dopravním uzlem a v jižní části Prahy jediným. Příliš objízdných tras s velikou kapacitou není. Jedinou alternativou pro řidiče mířící ze Strakonické ulice do východní části Prahy je využití vnějšího městského okruhu, takzvané D0. „Část řidičů sice pojede po okruhu, ale i tak se dá předpokládat nepochybné zatížení celého širokého okolí,“ míní odborník na pražskou dopravu ze spolku AutoMat Vratislav Filler.

Právě kvůli složité dopravní situaci nemohl být most při rekonstrukci uzavřen kompletně. „Barrandovský most je svojí kapacitou nenahraditelný v komunikační síti nejen hlavního města, ale i Středočeského kraje. Při výběru dodavatelské firmy jsme proto kladli velký důraz na co nejkratší dobu uzavírek a zachování maximální možné průjezdnosti mostu,“ říká generální ředitel Technické správy komunikací Jozef Sinčák.

Z auta do MHD?

Nezbytné opravy na nejvytíženějším mostním úseku v ČR nemusí přinést jen negativa v podobě nekončících kolon automobilů a nervózních řidičů. Pro část obyvatel Prahy se podle odborníků mohou kolony stát i „odrazovým můstkem“ k využívání městské hromadné dopravy.

„Je důležité lidem ukázat nabídku alternativních spojení. Ve chvíli, kdy nastane první fáze uzavírky, tak si každý, kdo tam vjede, změří, jak kolony vypadají a kolik času tam stráví. Během dvou týdnů se pak situace ustálí tak, že část lidí skutečně přejde do veřejné dopravy,“ myslí si Filler.

Chybou podle něj je, že se všeobecně málo ve velkých městech mluví o tom, jaké využívat při cestování většími aglomeracemi dopravní prostředky. „Není to chyba pouze pražského magistrátu. Je to věc jakési tradice, že se neuvažuje za vhodné lidem říkat, jakým způsobem mají po městě jezdit. Považujete se to za jakési ovlivňování či sociální inženýrství a žádná městská správa toto nedělá ráda,“ dodává odborník ze spolku AutoMat.

Harmonogram oprav

2022

Podetapa I. – počet dní dopravních omezení: 110 dní (původně v plánu: 180 dní)

Práce na jižní polovině jižního mostu, práce na rampě strakonické, spodní části rampy barrandovské a na spodní části mostů přes Vltavu nad ulicí Strakonická



2023

podetapa II. – počet dní dopravních omezení: 92 dní (původně v plánu: 150 dní)

Práce na severní polovině jižního mostu, práce na horní části rampy barrandovské a také na spodní části jižního mostu přes Vltavu



2024

podetapa III. – počet dní dopravních omezení: 92 dní (původně v plánu: 150 dní)

Práce na severní polovině severního mostu, dále práce na spodní části mostů přes Vltavu nad ulicí Modřanská



2025

podetapa IV. – počet dní dopravních omezení: 82 dní (původně v plánu: 130 dní)

Práce na jižní polovině severního mostu a na spodní části severního mostu přes Vltavu



Zdroj: TSK Praha