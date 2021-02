Jednotliví hejtmani se po jednání s vládou zatím na společném postupu po skončení nouzového stavu neshodli. Nyní se budou bavit, zda přijmou návrh opatření ministerstva nebo požádají o nový nouzový stav nebo jednotlivě budou ve svých krajích vyhlašovat stav nebezpečí. Hejtmani ale chtějí postupovat jednotně, neboť jde o rozhodnutí zásadního významu.

"Pro kraje to znamená rozhodnutí, zda přijmou návrh na opatření prezentovaný ministerstvem zdravotnictví, nebudou žádat o vyhlášení nouzového stavu a zároveň nebudou vyhlašovat stav nebezpečí. Nebo budou považovat tato opatření za nedostatečná a požádají vládu o vyhlášení nouzového stavu," nastínil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN). Doplnil, že je na zvážení každého kraje, zda také kvůli zachování určitého potřebného rozsahu krizových opatření nevyhlásí stav nebezpečí.

„Udělal jsem maximum pro to, abych přesvědčil opozici, že v případu neschválení nouzového stavu dochází k ohrožení boje proti covidu, k ohrožení zdravotního systému a životů našich spoluobčanů,“ řekl Babiš na tiskové konferenci v Lánech.

Premiér dodal, že vláda jednala s hejtmany, kteří jsou podle něj na rozdíl od opozice konstruktivní a snaží se situaci vyřešit.

„Nemůžeme si dovolit obejít zákony či sněmovnu a požádat znovu o nouzový stav nebo rozhodnout o nouzovém stavu. Není to možné a Ústavní soud by to okamžitě zrušil. Jediná možnost je zákon o krizovém řízení, tedy že by hejtmani mohli požádat o vyhlášení nouzového stavu. Je to jediná možnost pokračování nouzového stavu,“ prohlásil Babiš.

Podle prezidenta Miloše Zemana ohrožuje neprodloužení nouzového stavu životy lidí. "Prezident republiky Miloš Zeman vyjadřuje nespokojenost s neprodloužením nouzového stavu, protože tato situace ohrožuje zdraví a životy české populace," napsal mluvčí.

Babiš novinářům po skončení schůzky se Zemanem řekl, že prezident nabídl zprostředkování schůzky politických stran kvůli nouzovému stavu. Podle premiéra ale už nemá vláda s opozicí o čem jednat.

Prezident dlouhodobě podporuje kroky vlády v boji s pandemií, a naopak kritizuje opozici, která podle něj není dostatečně konstruktivní. Vládě vyčetl pouze například chyby v komunikaci.

Vláda bude o víkendu jednat s hejtmany

O víkendu bude vláda znovu jednat s hejtmany. „Rozhodnutí musí padnout nejpozději v neděli dopoledne,“ uvedl Babiš. Jaká budou platit opatření se tak lidé v Česku dozví na poslední chvíli. „Budeme se snažit občany informovat co nejdříve,“ dodal.

Situace je podle něj vážná. „Mrzí mě, že covid-19 se stal součástí politického boje, bez ohledu na to, že se jedná o ohrožení našich spoluobčanů,“ prohlásil premiér. „Nouzový stav potřebujeme, abychom udrželi pandemii ve stavu, jaký máme teď,“ dodal s tím, že pokud k tomu vyzvou hejtmani, tak je vláda okamžitě připravena na nouzový stav.

„Ne, že by si to vláda vymyslela, že chce obejít sněmovnu. Naši právníci a Legislativní rada vlády to analyzovali celý den a jsme přesvědčeni, že pokud hejtmani požádají, tak je to jediná možnost prodloužení,“ popsal.

Sněmovna ve čtvrtek po dlouhé debatě odmítla pošesté prodloužit nouzový stav, který tak končí v neděli 14. února. Kabinet považuje podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) možná náhradní opatření za nedostatečná. Hamáček také uvedl, že vláda by mohla nouzový stav vyhlásit znovu, pokud o to požádají kraje. Podle některých odborníků by ale nové vyhlášení nouzového stavu bylo v rozporu s ústavním zákonem o bezpečnosti ČR, protože by znamenalo obcházení Sněmovny.