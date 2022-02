Kromě kultovního čtyřbobu totiž vyšle exotická země do bojei dvojbob a ženský monobob, který si v Číně odbude svoji premiéru. „Jamajko, máme bobový tým na cestě do Pekingu. Bude to oheň na ledě. Je to poprvé, co se Jamajka kvalifikovala do tří bobových soutěží,“ stálo před začátkem na twitterovém účtu jamajského svazu.