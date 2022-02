Svým způsobem je to dost zvláštní. Tým, který si chce z Pekingu odvézt olympijskou medaili, se po těsné prohře s Dány takřka euforicky raduje z (ještě těsnější) výhry nad Švýcarskem. Jistě, nejde o žádné nazdárky, ale mužstvo s nejvyšším ambicemi by mělo turnaj začít o poznání sebevědoměji.

Nebýt výjimečného výkonu brankáře Šimona Hrubce v samostatných nájezdech, na výběr trenéra Filipa Pešána by se teď valila další tsunami kritiky a zloby. Ostatně výkon národního týmu nebyl ani ve druhém vystoupení pod pěti kruhy příliš přesvědčivý, přesto je zisk dvou bodů do tabulky olympijské skupiny B jistým příslibem.

Hrubec vychytal Švýcary: Výhru jsme už potřebovali jako sůl, hráli jsme dobře

„Určitě nám to dodalo obrovský klid. Po té dlouhé sérii porážek jsme vítězství opravdu potřebovali a je super, že to konečně vyšlo,“ oplýval se po zvládnutých nájezdech hrdina dne Hrubec. Ten byl zcela jednoznačně nejlepším hráčem na české straně a tak trochu zachránil svého šéfa Pešána před další ostudou.

Padá málo gólů, týmy dobře brání

Po Dánech a Švýcarech přichází dnes po obědě na řadu nejtěžší soupeř ve skupině B. Ruská sborná na olympiádě obhajuje zlato a i tentokrát je považována za hlavního favorita turnaje. Na kontě má šest bodů ze dvou zápasů a ani jednou neinkasovalo. Na druhou stranu vstřelila pouze tři góly, což je pro Rusy poměrně netypické.

Toho si všiml i Pešán. V Pekingu to zatím rozhodně nejsou gólové hody (snad až na zápasy domácí Číny). „Výsledky jsou takové fotbalové. Týmy dobře brání, ještě mají hodně sil, okolo branky jsou velcí hráči. Každá střela, která proletí, může být nebezpečná. Proto budu apelovat na naše hráče, aby takových střel bylo víc,“ poodhalil Pešán taktiku na Rusko.

Recept na góly je podobný jako na každém mezinárodním turnaji. Mluví se o tom vlastně pokaždé: je potřeba méně kombinovat, nehonit puky po rozích, nepřehánět to s přihrávkami a kličkami. Střílet, clonit, dorážet - to je heslo dne. Platit by to mělo i na sbornou.

„Musíme zlepšit přesilovky, tím si pomůžeme. Na tomhle malém ledě ty přesilovky zatím nemá nikdo dobré, hráči rychle přistupují a blokují střely. Musíme dostat puk do brankoviště. Dnes bylo vidět na gólu Smejkala, že když se hráči cpou do branky, tak nějaká dorážka může přijít,“ prohlásil reprezentační trenér Pešán.

Jeho svěřencům přímý postup do čtvrtfinále zřejmě uteče, takže ho bude čekat ještě osmifinálové utkání. „Je to komplikace, ale tak to je. Dál než na Rusy teď nekoukáme,“ dodal kouč. Připomeňme, že přímo do čtvrtfinále postupují vítězové skupin A, B a C, k nimž se přidá nejlepší celek ze druhých míst. Ostatní musejí do osmifinále.