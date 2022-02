"Hele, bylo to dobrý. Bylo krásně, trošku foukalo, ale nic vážnýho, takže to bylo super. Musím říct, že jsem nadšená," zhodnotila své vystoupení v Big Airu. Divákům v hledišti, mimo jiné několika českým hokejistkám, po skoku zatancovala. "Jsem šoumenka," řekla s úsměvem.

Otázkou je, jakým směrem se bude vyvíjet její další kariéra. Třeba se představí za čtyři roky na olympiádě v Itálii. "Sama vůbec nevím, abych řekla pravdu. Nevím, co bude za rok, natož za čtyři. Snowboarding mě ale pořád baví, neplánuju nějak končit. Budu jezdit pořád. Třeba budu jezdit víc freeridové závody, určitě plánuju příští rok mistrovství světa. Takže konec ještě ne," ujistila.

Soutěže v Big Airu se jezdí už tradičně ve městech. Konaly se třeba na baseballovém stadionu Bostonu Red Sox v USA a v Pekingu v olympijském stadionu Ptačí hnízdo. Pro letošní hry ale vyrostl v části čínské metropole Šou-kang nový můstek v průmyslové oblasti v místě někdejší ocelárny. Za prvním můstkem, který bude sloužit celoročně, jsou vidět čtyři chladící věže.

Big Air jde k horšímu

"Areál je super, docela se mi líbí. Je to industriální a je fajn, že to není v centru a okolo samý panelák. Nahoře je vidět celý Peking," řekla Pančochová přezdívaná Shark (Žralok).

Sice můstek ocenila, ale byla by raději, kdyby se finance investovaly do snowparků. "A jezdilo se v horách," podotkla.

V Česku by snowboardisté potřebovali spíše možnost letního tréninku s dopady do airbagů. "Slibují nám to od Soči, ale pořád se nic neděje. I kdybych přivezla medaili, nic by se asi nestalo," konstatovala rodačka z Uherského Hradiště žijící převážně v Americe.

V Big Airu se stala před třinácti lety juniorskou mistryní světa. Disciplína se ale z jejího pohledu posunuje k horšímu. "Big Air pomohl progresu snowboardingu, to jo, ale spěje to víc do gymnastiky. Není to pak snowboarding, který bychom chtěli dělat," podotkla Pančochová.

Zkušenosti ze života profesionální snowboardistky se snaží předávat dál. Účastní se tzv. TED Talks, vystoupení lidí z různých oblastí života, jejichž životní příběh může ostatní inspirovat.

"Podílím se s lidmi o zkušenosti, které jsem nabyla během kariéry. Třeba jak pracovat se strachem. Nebo jak zůstat motivovaný, když jste na určité úrovni delší dobu a pak to odchází," řekla. Vystoupila třeba v Aucklandu na Novém Zélandu i v Česku ve Zlíně. "Kdo potřebuje, jsem k dispozici," uzavřela.