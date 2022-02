"Mě to bavilo moc, co vás?" usmívala se Ledecká při rozhovoru s novináři po závodu, v kterém před čtyřmi lety na hrách v Pchjongčchangu získala zlato. "Dělala jsem, co jsem mohla. Přijde mi, že tam bylo trošku snowboardu, ale na snowboarďačku dobrý," podotkla.

V úterý triumfovala na prkně v paralelním obřím slalomu a měla jen dva dny, aby si zvykla na lyže. Proto měla pocit, že měla na sjezdařskou trať pořád snowboardový pohled. "V některých pasážích jsem si to možná zbytečně moc nadjížděla. Ale jízda mi přišla docela dobrá a vypadá to, že byla i docela rychlá, takže dobrý," pronesla a dodala: "Jsem na sebe pyšná a na celý tým, že se jim povedlo mě přehodit, že jsem mohla zajet takovouhle jízdu. Super."

Ledecké těsně unikla další medaile. V super-G získala páté místo

Páté místo je její nejlepší výsledek v této disciplíně v sezoně. "Je to skvělý výsledek," prohlásila. Mezi elitou zajela super-G lépe jen třikrát - vyhrála olympiádu a závod SP ve Val d'Isere a loni byla čtvrtá na mistrovství světa. "Spousta opravdových favoritek skončila za mnou a to jsou to jenom lyžařky, tak si myslím, že dobrý. Celkově jsme s jízdou spokojená. Udělala jsem maximum," ujistila.

U videa to bude trošku bolet

Startovala už jako druhá. Neměla proto příliš informací o záludnostech na trati. "Mně je to upřímně asi jedno. Já jsem byla ráda, že jsem měla krásně čistou trať. Samozřejmě, kdybych jela později, tak bych měla trošku víc informací o trati, mohla bych se podívat na holky. Ale jsem ráda, že jsem si tohle mohla v Cortině vyzkoušet s jedničkou, že už jsem věděla, jak to bude vypadat. A taky tady byli docela dobří předjezdci, takže jsem dostávala report aspoň od kluků," řekla.

Děkovala za pomoc i českým sjezdařům. "Celému českému týmu, že mi pomáhali. Snažili se nám poradit, abychom měli dobré linie, protože kluci měli podobnou super-G jako my. Různě jsme to porovnávali, analyzovali. Jsem moc vděčná, že tady byli," řekla Ledecká.

Za třetí Michelle Gisinovou ze Švýcarska zaostala o pouhých třináct setin. Nedokázala říct, kde mohla nejvíc ztratit. To zjistí až při analýze u videa s trenéry. "To bude trošku bolestivý. Hlavně Tomas (trenér Bank) má tendence počítat, kde jsem přišla o medaili, kde jsem ztratila zlatou a stříbrnou a bronzovou, ale takhle to je. Musím se poučit, abych příště byla lepší."

Přechod ze snowboardu na lyže komplikovala jen jedna věc. Po vítězném ceremoniálu se dostala do postele až v jednu v noci. "Tak dlouho jsem nebyla vzhůru ani na Silvestra, kdy jsem to zařízla v deset," řekla a pokračovala: "Jsem takový spáč, že mi pak ten spánek strašně chybí. Vzhledem k tomu, že i ty dny předtím jsem měla trochu problém se přehodit z toho našeho času, už před snowboardem, tak mám spánkový deficit a bylo to trochu složitější."

Na lyžích se jí hned od začátku jezdilo dobře. "Bavilo mě to a chytlo. Určitě tam ta snowboarďačka pořád je, ta tam bude vždycky. A já jen doufám, že se v dalších dnech budu cítit jistěji," řekla už směrem ke sjezdu, který se pojede v úterý. První trénink je na pořadu už v sobotu.