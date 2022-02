Sáblíková by se totiž mohla objevit v závodu s hromadným startem. Jak je to možné? Nikola Zdráhalová se obrátila na svou zkušenější parťačku s nabídkou, aby ji nahradila. „Stále platí, že hromaďák Martině nabízím,“ přikývla pětadvacetiletá závodnice. „Když vidím, jak se jí daří a jakou má formu.“

Vztek, drama, pak euforie. Bylo to o nervy, líčila bronzová Sáblíková

Sáblíková však o tom nechce ani slyšet. „Říkala jsem, jestli se nezbláznila, když jsem ho asi pět let nejela,“ smála se čtyřiatřicetiletá rychlobruslařka.

Sáblíková v minulosti vyhrála v kontaktní disciplíně dva závody Světového poháru. Jenže naposledy se jí zúčastnila naposledy v prosinci 2015.

To byla podpora! ? Rychlobruslařce Nikole Zdráhalové přišla fandit nejen Martina Sáblíková, ale i hokejistky @narodnitymzen ?

V závodě na 500 metrů skončila Nikola na 25. místě. pic.twitter.com/BZtr4kSsQy — Český olympijský tým (@olympijskytym) February 13, 2022

„Je pravda, že když člověk hromadný start nejezdí během sezony, tak naskočit do takového závodu by pro ni byl asi trošku šok. Věřím, že by to zvládla, ale na druhou stranu ji chápu,“ řekla Zdráhalová pro ČTK.

Sáblíková po bronzu volala z Pekingu domů. Neskutečná jízda, chválil ji bratr

Závod je na programu v neděli. Rozhodnutí musí padnout do pátku. „Myslím si, že Marťa už se rozhodla, takže nemá cenu ji do něčeho tlačit nebo ji přemlouvat,“ je smířená Zdráhalová.

Ale kdo ví? Třeba svůj názor ještě změní. Sáblíková sice měla v sezoně zdravotní problémy, ale v Pekingu má fazónu jako hrom. A byla by škoda toho nevyužít.