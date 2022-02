Třiadvacetiletý Lindvik vyhrál na velkém můstku tři lednové závody SP včetně olympijské generálky ve Willingenu a v Čang-ťia-kchou ovládl páteční kvalifikaci. Po prvním kole byl druhý o 2,2 bodu za Kobajašim, jenž předvedl nejdelší skok kola 142 metrů a šest dnů po triumfu na středním můstku útočil na zlatý double.

V druhém kole se ale jako jediný na 140 metrů dostal Lindvik, a protože Kobajaši následně skočil o dva metry méně, předstihl Nor japonského soupeře o 3,3 bodu.

"Byly to asi dva z mých nejlepších skoků. Je šílené, že jsem dokázal předvést dva dobré skoky, zrovna když to bylo nejvíc potřeba," radoval se Lindvik, jenž získal zlato na velkém můstku jako první Nor od roku 1964 po Toralfu Enganovi. "Když jsem přistál (po druhém skoku), byla v tom spousta adrenalinu a spousta radosti. Pak ale ještě následovala chvilka nervozity, když jsem musel sledovat, jak skáče Kobajaši," popsal čekání na konečný verdikt.

Geiger se posunul na bronzovou pozici z šestého místa po prvním kole a se ztrátou 14,8 bodu na Lindvika získal první individuální olympijskou medaili. Čtvrtý skončil Polák Kamil Stoch, jenž triumfoval na velkém můstku na dvou minulých ZOH, přičemž v Soči 2014 získal jako dosud poslední skokan zlatý double.

Ziskem bronzu si Geiger den po 29. narozeninách nadělil ten nejlepší dárek a konstatoval, že mu po zklamání z 15. místa na středním můstku spadla ze srdce "hora". "Znamená to pro mne hrozně moc, protože je to tu vážně náročné. Dokázal jsem v hlavě přepnout a začít od znova. Jako novorozené mládě - vylíhnout se z vajíčka a začít," řekl Geiger.

V páteční kvalifikaci uspěli všichni čtyři čeští skokani, ale na rozdíl od středního můstku, kde se dostali do elitní třicítky Koudelka a Čestmír Kožíšek, pro ně bylo první kolo konečná. Dnes byl Koudelka za 124 metrů jednačtyřicátý, Kožíšek hned za ním. Debutant Radek Rýdl a Filip Sakala se seřadili na 47. a 48. pozici.

"Skok nebyl úplně špatný, ale bohužel. Sráží mě v první fázi taková asymetrie, kdy mě to tam trochu vynese na jednu stranu kvůli zranění kolena a trochu se s tím peru, což na velkém můstku dělá spoustu metrů," řekl České televizi Koudelka, jenž se po operaci kolena zapojil do olympijské sezony až v prosinci.

Přehnaná očekávání na velkém můstku neměl. "Nedařilo se mi tady ani v trénincích, chybí mi za hranou lehkost," dodal osmnáctý skokan ze středního můstku.

Skokanské soutěže v Čang-ťia-kchou uzavře pondělní závod družstev.

Skoky na lyžích na ZOH v Pekingu:

Muži - velký můstek: 1. Lindvik (Nor.) 296,1 b. (140,5+140 m), 2. Kobajaši (Jap.) 292,8 (142+138), 3. Geiger (Něm.) 281,3 (138+138), 4. Stoch (Pol.) 277,2 (137,5+133,5), 5. Eisenbichler (Něm.) 275,7 (137,5+39,5), 6. Zajc (Slovin.) 273,2 (138,5+130,5), 7. Fettner (Rak.) 272,7 (138,5+134), 8. Granerud (Nor.) 271,4 (135+135,5), 9. Hörl (Rak.) 270,9 (136+137), 10. P. Prevc (Slovin.) 268,7 (137+137), …v prvním kole 41. Koudelka 108,7 (124), 42. Kožíšek 108,1 (122,5), 47. Rýdl 96,7 (118,5), 48. Sakala (všichni ČR) 93,1 (116).