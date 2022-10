Stalo se to 11. září krátce po 17. hodině na autobusové zastávce na Masarykově náměstí v Brandýse nad Labem, připomněla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Přiblížila současně, co se tehdy odehrálo. Pachatelka, jež dosud zůstává nevypátraná, okradla muže sedícího na lavičce. „Neznámá žena měla poškozenému batoh rozepnout – a z přední kapsy odcizit peněženku včetně finanční hotovosti ve výši 2200 Kč, platební karty a dokladů,“ uvedla mluvčí. S tím, že tohle pozorovala svědkyně sedící v autobusu číslo 375, která okradeného upozornila.

Právě s touto ženou by policisté potřebovali hovořit, aby od ní získali podrobnější údaje o pachatelce krádeže. „Prosíme tedy svědkyni, aby se policistům obvodního oddělení ozvala na telefonní číslo 974 881 600 nebo 974 881 710 a pomohla případ objasnit,“ vyzývá Schneeweissová.

O ženě, s níž by potřebovali hovořit, policisté vědí, že je jí zhruba 50 let, měří kolem 175 cm a má světlejší vlasy. V autobusu linky 375, jedoucím od Prahy, Podolanky a Dřevčic, seděla na jedné ze čtyřsedaček. „Na pravé straně ve směru jízdy blíže k řidiči,“ upřesnila Schneeweissová. Okradený muž, který do tohoto autobusu nastoupil, pak vystupoval na zastávce Školní. Žena, jež s ním o krádeži hovořila, ještě cestovala dál: jela směrem k vlakovému nádraží.