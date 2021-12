Policisté proto spoléhají na to, že by jim mohly pomoci postřehy všímavých svědků, kteří na Pražské ulici poblíž křižovatek s ulicemi Mileny Hážové, K Podchlumí a Štyrsova zaznamenali podezřelý ruch. Konkrétně jde o noc z 2. na 3. prosince; v době od od 18.15 hodin ve čtvrtek do pátečních 6.30 hodin, upřesnila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

„Na parkovišti před autosalonem došlo ke krádeži celkem tří sad kol, tedy celkem 12 kusů litých kol včetně pneumatik, ze tří osobních vozidel,“ konstatovala s upřesněním, že dvakrát se jednalo o Hyundai Tucson a v jednom případě o Hyundai Santa Fe. Uvedla dále, že hodnota odcizených kol dosahuje celkem 300 tisíc korun. Padesát tisíc navíc souvisí s poničením vozu Santa Fe. „Došlo ještě k poškození zadního nárazníku, okrasné lišty a čtyř brzdových kotoučů,“ připomněla Schneeweissová.

Policisté míní, že pachatelé museli přijet na místo s větším autem. „Vzhledem k tomu, že na místo dovezli dřevěné špalky, kterými auta vypodložili, i vzhledem k tomu, že se jednalo o kola větších rozměrů R19, je zřejmé, že pravděpodobně šlo o dodávku, aby se jim všechna kola do vozidla vešla,“ shrnula mluvčí dosavadní předpoklady. I to je informace, která by všímavým svědkům mohla osvěžit paměť – případně připomenout, co důležitého možná nahrály kamery za předními skly jejich aut, projíždějících náhodně kolem místa činu.

V souvislosti s pátráním po pachatelích se policie obrací s prosbou o svědectví na kolemjedoucí i na řidiče, kteří se v době spáchání krádeže pohybovali poblíž a mají palubní kamery; ty vyzývají, aby jim poskytli jejich záznamy. „Dále žádáme všechny ostatní osoby, které mají jakékoliv poznatky k události, aby je oznámily na linku 158 nebo přímo mladoboleslavským policistům na telefonní číslo 974 877 702,“ konstatovala Schneeweissová.