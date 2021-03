„Po dvacáté hodině oznámil občan, že si při venčení psa v Dukelské ulici všiml, jak nějaký muž leze ve třetím patře obytného domu po parapetu okna. Okno následně rozbil a prolezl jím do bytu,“ popsal ředitel městské policie Tomáš Kypta.

K místu vloupání okamžitě vyjela hlídka městské policie. Ti dorazili už do dvou minut. Na budovu také pracovníci kamerového systému vzápětí namířili kamery. „Poté, co strážníci lokalizovali byt, pokusil se pachatel uniknout ven oknem. Pod nimi však čekala další hlídka strážníků. Pachatel se proto rozhodl o únikovou cestu přes střechu domu, kterou přelezl na stranu směřující do dvora domu,“ popsal rychlou akci Kypta.

I zde však již byli připraveni strážníci a dorazila i Policie České republiky. Ta si pak případ převzala. Pachatele pak muži zákona zatkli právě na střeše.