Stalo se to poslední neděli v září, kdy kolem 16. hodiny vběhl 38letý muž na přechodu pro chodce přímo před policejní vůz. Podle slov Schneeweissové se do silnice rozeběhl i přesto, že semafor vydával jasný pokyn: zůstat stát na chodníku a čekat, až se rozsvítí zelený panáček. Policisté ho tedy zastavili a chtěli s ním řešit přestupek – záhy však bylo jasné, že vysvětlovat toho dotyčný bude muset víc. V ruce totiž třímal patery džíny, které zcela zjevně opustily obchod teprve před pár okamžiky: ještě se na nich houpaly visačky. A policisté začali tušit – vlastně si byli prakticky jisti – proč asi měl tento muž tolik naspěch.

Prakticky přímo do náruče skočil hlídce mladoboleslavské dopravní policie zloděj, a to bezprostředně po činu: ještě s rukama zaplněnýma kořistí. Přičemž na sebe ještě upozornil dopravním přestupkem, připomněla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. „Přebíhal silnici, když na semaforu svítila červená,“ upřesnila.

