Mladá Boleslav - Obětí řádění neznámého pobety se stala prodejna s autodíly.

Paragraf | Foto: Ilustrační foto

Úterní noc si pro vloupání do prodejny autodílů v Mladé Boleslavi vybral zloděj, jenž po rozbití výkladu vnikl do provozovny, aby tu odcizil kovový box na peníze. V něm si odnesl téměř čtyřicet tisíc korun.



Z místa činu zřejmě velmi spěchal, protože část kořisti trousil cestou. Před prodejnou zanechal plastovou přihrádku na mince a pětistovku. Na místě vloupání byl nasazen policejní technik, který zajistil několik stop.



Po pachateli intenzivně pátrají policisté z Mladé Boleslavi. Po dopadení mu hrozí trest odnětí svobody v délce dvou let.