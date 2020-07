Policisté vyšetřují případ pokusu o násilný trestný čin vůči čtyřiatřicetileté ženě. K incidentu mělo dojít v úterý 30. června zhruba v 7.40 hodin v ulici Na Šafranici v Mladé Boleslavi.

Muž, kterého hledá policie | Foto: PČR

Policie hledá muže, který by mohl dopomoci k objasnění případu. „Hledaný muž je světlé pleti, ve věku asi 25 až 30 let, štíhlé postavy, vysoký 170 až 175 centimetrů, má krátké hnědé vlasy a modré oči. V inkriminované době byl oblečen do tmavých džínových krátkých kalhot a šedého trika s barevným potiskem,“ uvedla mladoboleslavská policejní mluvčí Lucie Nováková.