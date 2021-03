„Úmyslně však zatajila, že má domácí izolaci kvůli pozitivnímu testu na onemocnění covid-19,“ předeslala mluvčí boleslavské policie Lucie Nováková.

Žena své onemocnění zamlčela i v dotazníku, jež musela vyplnit po příjmu do nemocnice. „Po příjmu na běžné oddělení vystavila nebezpečí přenosu nakažlivé nemoci minimálně další dvě pacientky a zdravotnický personál,“ doplnila policejní mluvčí. Naštěstí nedlouho poté personál přišel na to, že je pacientka nakažená a přeložil ji na patřičné oddělení.

Další případy podobného chování policie zatím prověřuje.

Může za něj hrozit poměrně dlouhý pobyt za mřížemi. „Trestní zákoník upravuje skutkovou podstatu trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci. To znamená, že kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody v základní trestní sazbě od šesti měsíců do tří let, zákazem činnosti nebo propadnutím věci,“ upozornila Lucie Nováková.

Avšak trest může být delší. Vzhledem k tomu, že je vyhlášený nouzový stav, pachateli hrozí až osm let ve vězení. Přičemž se počet roků odnětí svobody může navýšit až na 12 let v případě, že by po nakažení zemřeli nejméně dva lidé. Policejní mluvčí v této souvislosti zdůraznila, že cílem policie není „strašit“ veřejnost trestními sankcemi. „Cílem je upozornit na důležitost opatření k zabránění šíření onemocnění covid-19 a poukázat na možné následky spojené s jejich porušením,“ řekla.