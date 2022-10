Dotyčný postupoval podle mechanismu, se kterým se policisté v poslední době setkávají stále častěji. Na inzerát nabízející dětské boty kdosi reagoval s tím, že má zájem o koupi. Následně prodávající dostala e-mail s pokyny, jak se připravit na příjem platby a předání zboží. „Tvářil se jako skutečný odkaz přepravní společnosti, ale nebyl jím. Po otevření odkazu prodávající začala vyplňovat údaje ke své platební kartě – což samozřejmě není standardní v případě, kdy vy něco prodáváte,“ shrnula mluvčí, co se odehrálo. Získané údaje také neposloužily k zaplacení zboží, ale k okradení prodávající.

Připomněla, že policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podvod a pro neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. „V případě dopadení hrozí pachateli až pětiletý trest odnětí svobody,“ konstatovala Schneeweissová.

Varuje současně, že tento model podvodu se poslední dobou ve středních Čechách často opakuje – a jinde v republice jakbysmet. O peníze přicházejí lidé, kteří chtěli něco prodat prostřednictvím bazarových a inzertních portálů: například dětskou autosedačku, cyklistickou přilbu, dětské oblečení, ale i použitou pračku. „Kontaktuje je podvodník, který vystupuje jako kupující, který má o danou věc zájem. Následně ale pošle odkaz na vyzvednutí peněz nebo odkaz, který vypadá jako skutečná stránka přepravní společnosti. Tam poškozený vyplní údaje ke své kartě – a místo výdělků přijde o nemalé peníze,“ konstatovala Schneeweissová. S poznámkou, že někdy jde o tisíce, ale někdy i o statisíce.

Pokud někdo očekává platbu, není sebemenší důvod, aby kamkoli zadával údaje o své platební kartě. Platit má přece druhá strana! Pokud to někdo žádá, jde s největší pravděpodobností o podvodníka, který má dobře promyšlené i další kroky – a jeho cíl je jediný: dostat se k cizím penězům.

Jak se bránit internetovým podvodníkům

- V žádném případě nesdělujte k vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty nebo přístupové údaje k on-line bankovnictví

- Nikdy nikomu nesdělujte (a ani nepřeposílejte) bezpečnostní autorizační kód, který vám přišel formou SMS zprávy

- Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu

- Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do vašeho počítače

- Sledujte a pečlivě čtěte informace od vaší banky v internetovém bankovnictví

- Při každém přihlašování do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky



Zdroj: Policie ČR