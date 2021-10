Mluvčí připomněla, že policisté shánějí jakékoli poznatky, které by pomohly skutek objasnit. „Zároveň žádáme všechny, kteří by měli o odcizených vozidlech jakékoli informace, aby je sdělili na linku 158 – nebo přímo mladoboleslavským policistům na telefonní číslo 974 877 702,“ obrací se na veřejnost s žádostí o pomoc. Současně Schneeweissová poznamenala, že policisté zahájili úkony trestního řízení pro přečin krádež. „Pachateli v případě dopadení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ uvedla.

Technika v hodnotě půl milionu korun zmizela ze stavby během jediného rána. Kam se poděly dvě tatry? To je otázka, na niž hledají odpověď policisté z Obvodního oddělení Policie ČR Mladá Boleslav II ve spolupráci s kriminalisty.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.