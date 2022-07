Upřesnila, že zatímco muž, jenž v domě bydlí, venku zahradničil, chmaták vlezl dovnitř a rozhlížel se. Jak se později ukázalo, vybíral nejen očima, ale i nenechavýma rukama. Události dostaly rychlý spád, když se ve dveřích setkal s majitelem domu. Dotyčný se sice začal vymlouvat, že ho hledal, aby se zeptal, jestli by pro něj nenašla nějaká práce, ale šlo to ráz na ráz. „Poškozený, který do té doby nikdy předtím tohoto muže neviděl, mu řekl, ať okamžitě odejde,“ konstatovala Schneeweissová. S dodatkem, že až s odstupem si všiml, že domě něco chybí: ztratily se mu hodinky za tři tisíce korun.

Podezřelého pak policistům popsal tak dobře, že trvalo jen pár dní, než byl nalezen. A vykládat pohádky o hledání přivýdělku už nemělo smysl. „Podezřelý měl v době kontroly na ruce i odcizené hodinky,“ shrnula mluvčí několika slovy, jak byly karty rozdány. Co a jak se v domě stalo, také podezřelý přiznal.

Schneeweissová v souvislosti s tímto případem připomíná, že zavírat a zamykat dveře se vyplácí, i když se člověk bude jen malou chvíli pohybovat kolem domu. Zloději dokážou využít i okamžiku. Při odchodu na delší dobu je pak třeba pamatovat na opravdu důkladné zajištění. „Vchodové dveře vždy uzamkněte, důkladně uzavřete a zabezpečte i okna – a doporučujeme nainstalovat i různá zabezpečovací zařízení, například kamery a alarmy, která mohou výrazným způsobem zvýšit zabezpečení vašeho majetku a obydlí,“ radí policistka.