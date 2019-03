Očekávaná odpověď na tuto otázku v pátek u Krajského soudu nezazněla. Hlavní líčení, které už dospělo k fázi závěrečných řečí předcházejících vynesení verdiktu, předseda senátu Stanislav Černecký odročil na polovinu dubna.

Co přesně se loni 25. dubna v noci odehrávalo v prostorách firmy, se soud snaží zjistit dokazováním zahájeným již v polovině února. Podle obžaloby, která hovoří o zbavení osobní svobody se způsobením útrap, žádal šofér 47letého zaměstnavatele o peníze, přičemž výměna názorů měla skončit napadením. Na muže, který je o generaci mladší, prý jeho šéf zaútočil pěstí i trámkem, načež ho měl spoutat, na hlavu namotat textilii jako kápi, ve skladu přivázat k paletám – a tak ho ponechat do rána. Navíc s pohrůžkou, že se nesmí pohnout; běda, pokud se rozsvítí světlo spínané pohybovým čidlem. Pak ještě údajně hrozil, že o tom, co se stalo, se oběť nesmí zmínit; má prý mluvit o napadení trojicí neznámých mužů. Právě jejich útok měl vysvětlit zranění, jež si vyžádala ošetření v mladoboleslavské nemocnici.

Není to pravda, ohrazuje se vazebně stíhaný podnikatel Radek F. Nepopírá, že se se osudného dne se zaměstnancem sešel – ale to je vše. Trvá na tom, že mu jen vyplatil peníze; nic dalšího se podle něj nestalo. Postěžoval si přitom na nespolehlivost bývalého zaměstnance, jenž v případu figuruje jako poškozený. V práci podle něj skončil zcela náhle – přičemž už naložené zboží, které měl rozvézt, nechal v autě.

V hledání pravdy by soudu měly pomoci nejen výpovědi obou aktérů, svědků a zjištění znalců, ale i další důkazy. Významnou roli v rozhodování soudu zřejmě sehrají záznamy z mobilů.