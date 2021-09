Bližší podrobnosti případu mluvčí nekomentovala, nicméně informace o tom, co se stalo, se po Benátkách nešíří pouze v ústním podání. Oficiální webové stránky města přinášejí informaci, ze stíhání souvisí se slovy napsanými do diskuse k místnímu dění na facebooku.

Na případ upozornila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. „Nyní může skončit až na dva roky za mřížemi,“ konstatovala. Připomněla, že podezřelý muž nejméně ve dvou případech, a to na konci srpna a na začátku září, vulgárně urážel 41letou ženu a její dvě děti, hrozil jim těžkou újmou na zdraví a usmrcením – a dále veřejně hanobil národ.

Svoboda slova a vlastního názoru končí tam, kde začínají práva někoho jiného, kterého by se vyřčené výroky mohly dotknout. Už to ví 39letý muž z Mladé Boleslavi, kterého policisté z Benátek nad Jizerou podezřívají hned ze dvou přečinů: jednak z nebezpečného vyhrožování, jednak z hanobení národa, rasy a etnické skupiny.

