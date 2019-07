Manévr při předjíždění jiného vozu, k němuž došlo na silnici mezi Podbrahy a Starou Boleslaví na Praze-východ již v polovině června, byla pro policisty aktuální až do současnosti. Co a jak se odehrálo, přitom měli jako na dlani: divoké předjíždění zachytila kamera za čelním sklem dalšího auta, jedoucího za příliš spěchajícím náklaďákem.

„Kolem třetí hodiny odpoledne se řidič nákladního vozu rozhodl pro předjetí vozidla před sebou, ačkoliv v protisměru jel další automobil. I přesto 43letý řidič započal předjíždění. Svým manévrem ohrozil a omezil jak řidiče předjížděného vozu, tak i řidiče kamionu v protisměru,“ shrnula Hašlová, co je vidět na záběrech.

Video zřetelně ukazuje i to, že ke střetu nedošlo jen díky tomu, že další řidiči pohotově reagovali: strhli řízení až na krajnici. Jen tak vytvořili prostor, aby se mezi ně vešel i předjíždějící náklaďák. „S velkou dávkou štěstí,“ zdůraznila Hašlová. Upozornila také, že poté, co brandýští policisté vypátrali, kdo seděl za volantem, vyšlo najevo, že prohřešky v dopravě pro tohoto muže nejsou neznámé: „Již v minulosti se setkal s uložením pokut za porušení předpisů v dopravě.“

Nyní policisté věc uzavřeli a případ předali správnímu orgánu, radnici v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Za přestupek může padnout pokuta do deseti tisíc korun – a k tomu zákaz řízení v trvání od šesti měsíců do jednoho roku. Ačkoli by v divokém předjíždění bez ohledu na rizika leckdo spatřoval i obecné ohrožení, jehož pachatel by se měl zpovídat před soudem, řeč paragrafů hovoří jasně. Jako trestný čin věc posoudit nelze, jestliže dotyčný kromě sebe ohrozil už „jen“ další dva řidiče. Ano – z pohledu práva je to málo.