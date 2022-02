Byl to podle nich právě on, kdo se počátkem ledna vloupal do sklepa rodinného domu ve Vyšehořovicích. Přečinu krádeže a porušování domovní svobody se měl dopustit tím, že po vyražení dveří vnikl dovnitř a ukradl dámské jízdní kolo, pánské lyže a přilbu. Způsobená škoda dosáhla osmi tisíc korun, uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.