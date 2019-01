Praha, Mladá Boleslav /FOTOGALERIE/ - Na čtyři roky za mříže v pondělí poslal – prozatím nepravomocně – Krajský soud v Praze 71letého Jaromíra Baldu z Mladoboleslavska. Ten byl v souvislosti se svým počínáním z předloňského léta obžalován z teroristického útoku a vyhrožování terorismem.

Podle vlastního přiznání na dvou místech na Mladoboleslavsku, u Bakova nad Jizerou a Bělé pod Bezdězem, v červnu a červenci 2017 pokácel na koleje stromy, do nichž pak narazily osobní vlaky. Naštěstí se nikomu nic nestalo; vše skončilo jen se zhruba čtvrtmilionovou škodou na vlacích i tratích. Tu má podle pondělního verdiktu odsouzení senior uhradit. Rozsudek mu také nařizuje ochranné psychiatrické léčení v ambulantní formě.

Své skutky se senior pomocí amatérsky vyrobených letáků zanechaných na místě snažil vydávat za dílo muslimských džihádistů. Další letáky s údajnými muslimskými hrozbami a nenávistnými texty také vylepoval i házel lidem do schránek na různých místech středních Čech, Liberecka a v Praze; jeden také poslal do redakce televize Prima.

Zvažoval prý i čin po vzoru Jana Palacha

„Nechtěl jsem nikomu ublížit, jen vyvolat strach,“ hájil se s tím, že jeho cílem bylo vyburcovat veřejné mínění proti muslimům a přijímání migrantů: do té míry, že by to vytvořilo tlak na politiky. Původně prý zvažoval i čin po vzoru Jana Palacha – s obětováními vlastního života – avšak rozhodl se pro řešení, které pokládal za účinnější a větším dopadem. Nedokázal ale domyslet, jaké následky by jím vyvolané nehody na železnici mohly mít.

Z dokazování vyplynulo, že byl v úzkém kontaktu s vyznavači názorů ostře vymezených proti migrantům – a sám v těchto kruzích patřil k nejaktivnějším. Neomezoval se jen na vyhledávání zpráv ve vybraných médiích, na přeposílání e-mailů či na debaty, ale také hrál na harmoniku i sám skládal „angažované písně“.

Roli však mohl sehrát i zdravotní stav souzeného muže. Sám uvedl, že po změně dávkování léků na vysoký tlak se mu zdály děsivé sny o muslimském nebezpečí valících se hord, před kterým cítil potřebu varovat. Znalci nevyloučili, že to tak skutečně mohlo být. Upozornili také na vývoj organické poruchy osobnosti, v jejím důsledku byly sníženy jak jeho rozpoznávací, tak zvláště ovládací schopnosti. Znalci z odvětví psychiatrie a psychologie se však shodli, že nebyly vymizelé a souzený senior si mohl dosah svých činů jak uvědomovat, tak jim zabránit.

Předseda senátu Jiří Wažik v té souvislosti připomněl, že útoky na vlaky nebyly dílem okamžitého nápadu či momentálního vzteku: šlo o dlouhodobě připravované skutky. Ke zmenšené příčetnosti soud přihlédl při stanovení výměry trestu pod zákonnou sazbou – trestní zákoník totiž za terorismus určuje uložení trestu odnětí svobody od pěti let výš. Přihlédl také k věku seniora i jeho zázemí a vlivům okolí.

Prozatím nepravomocně odsouzený muž rozsudek nijak nekomentoval. Obhájce i státní zástupce si ponechali lhůtu na možné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.