Tohle ale pachatele nezajímalo. Ten byl se svou akcí nadmíru spokojený, jak ukazují zprávy, které si po činu prostřednictvím internetového messengeru vyměnil s dvojicí kumpánů; kamarádů pocházejících ze stejné vesnice nedaleko Rožňavy na východním Slovensku, kteří taktéž pobývali v České republice (přičemž právě tohle psaní přispělo k jeho odhalení a představovalo i jeden ze zásadních důkazů). V kabelce, již odnesl z místa činu, našel vedle pár drobností šest tisíc korun ve dvoutisícovkách. Uloupené peníze mu ale dlouho nevydržely: odjel do Prahy, kde je s kamarády utratil.

Sestra postavila lupiče do latě

Na stopu pachatele přivedla policisty jeho sestra, žijící tehdy na Mladoboleslavsku v Bakově nad Jizerou. Když Mário T. přijel do České republiky, údajně proto, aby si našel práci, našel útočiště v její rodině. O bydlení i jídlo měl postaráno, a tak k hledání zaměstnání nepodnikl jediný krok. Zkoušela to sestra ve firmě, kde pracovala ona sama, avšak neuspěla: požadovali čistý trestní rejstřík. To její brácha neměl: doma na Slovensku dostal podmínku za vykradení kostela (jejíž zkušební doba ještě stále trvá). Právě sestra také objevila elektronickou komunikaci s kamarádem Denisem o ukradených šesti tisících. Mário T. při odjezdu nechal zapnutý počítač – a ona se ze zvědavosti podívala.

O čem četla, ji šokovalo – a věc ohlásila policii. Později pak volala policistům ještě jednou: poté, co se bratr vrátil. Na to ale přišla až s odstupem: Mário T. se totiž potají ubytoval v kůlně na zahradě, aby o něm její rodina nevěděla. Sestře a jejímu muži jen bylo divné, že jim nějak zvláštně mizí cigarety a jídlo. Vše se provalilo až v souvislosti s poruchou vypínače v domě, kdy si sestřin manžel v noci zašel do kůlny pro nářadí. Mária T. postavila sestra Štefánia do pozoru. Ukázala mu policejní video z místa loupeže, natočené kamerou na bytovém domě, které kriminalisté zveřejnili s žádostí o pomoc při pátrání. "Jsi to ty?" zeptala se.

Když přikývl, přikázala: "Zůstaneš tady, než přijede policie." Poslechl – a od té doby plně spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení. Vše přiznává. Potvrdil to i v jednací síni, kde opětovně přečetl popis svého činu ze Suskovy obžaloby. Vystoupil totiž s prohlášením viny, jímž se k činu zcela doznal a vyslovil i souhlas s použitou právní kvalifikací: loupež spojená s těžkou újmou na zdraví plus výtržnictví, protože k napadení oběti došlo na veřejnosti. Ušetřil tak soudu dokazování – což mimo jiné umožnilo, že nebylo třeba vyslýchat jako svědkyni přepadenou seniorku.

Pět let odnětí svobody je výhra

Výrazně Mário T. prospěl i sobě. Upozornil na to předseda senátu Petr Franc, podle jehož slov bylo prohlášení viny klíčovou polehčující okolností, k níž soud přihlédl. Jinak by nepřipadalo v úvahu vyměření trestu odnětí svobody na samé spodní hranici sazby; trestní zákoník v tomto případě nabízí rozpětí od pěti do dvanácti let. "Moc mě to mrzí; opravdu mě moc mrzí, co jsem udělal. A škodu nahradím," kál se souzený muž v jednací síni. Jeho přístup vyvážil i souhrn několika přitěžujících okolností: motivem byla ziskuchtivost, šlo o více trestných činů (vedle loupeže ještě výtržnictví) – a obětí se stala osoba vysokého věku, již si pachatel vybral jako snadný terč, připomněl žalobce Suska ve svém závěrečném návrhu. Na totéž upozornil i předseda trestního senátu Franc.

"Schválně si vybral seniorku, protože si na nikoho méně zranitelného netroufl," odsoudil tento soudce jednání souzeného muže. Středeční verdikt znamená, že z vazební cely na Ruzyni, kde pobýval od léta, byl Mário T. ihned převeden do výkonu trestu ve věznici s ostrahou. Obě strany, obžaloba i obhajoba, se totiž přímo v jednací síni vzdaly odvolání. Součástí výroku trestního senátu jsou také rozhodnutí o vyhoštění z České republiky na sedm let a stanovení povinnosti zaplatit náhrady v celkové výši bezmála 185 tisíc korun. Z toho připadá 29 tisíc na úhradu nákladů léčení, šest tisíc jako náhrada hmotné škody – a většina peněz je kompenzace za nemajetkovou újmu. Kolem odškodnění však nejsou vyloučeny ještě další soudy.

Co o sobě řekl souzený Mário T. v jednací síni



- Doma na Slovensku studoval zdravotní školu v Rožňavě, ale nedokončil ji; navštěvoval ji jen dva roky. Po propuštění z vězení by rád dostudoval, aby mohl najít kvalifikovanou práci.

- Do České republiky přijel z Rakouska, kam se z rodného Slovenska vydal za prací. Našel si ji tam v restauraci, ale nevoněla mu: dělat vydržel pouhý týden. Byl to jediný týden v jeho životě, kdy od svého narození v polovině července 2001 pracoval; doma na Slovensku nedělal nikdy. Německy nemluví. Původně prý plánoval vydělat si nějaké peníze a dostudovat.

- V České republice pobýval do svého zadržení čtyři měsíce. Práci si nehledal, živila ho sestra. „Přijel jsem si najít práci, ale když jsem byl u ségry, tak se mi do práce chodit nechtělo,“ připustil. Peníze mu ale chyběly: loupit se rozhodl proto, že je neměl.

- Nyní by rád získal práci ve výkonu trestu, aby mohl začít se splácením stanovených náhrad.

- V České republice nemá žádné kontakty, zázemí ani vztahy. Jeho sestra se po šesti letech strávených v Česku odstěhovala zpět na Slovensko.