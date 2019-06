Takový rozsudek prozatím vyslechl 39letý Michal S. z Polska v souvislosti s konfliktem v opilosti, při němž loni 30. června v Mladé Boleslavi velmi vážně zranil nožem o čtyři roky mladšího muže.

Zprvu se hájil tím, že při konfliktu, k němuž došlo po půl sedmé večer na odpočívadle v blízkosti mladoboleslavského obchodního centra Olympia, se sám bránil napadení. Pak ale požadoval provedení důkazů, jež by mohly ukázat, že se někdo snažil vše narafičit tak, aby vina za útok (který jen taktak neskočil fatálně a neobešel se bez vážných následků) padla na něj, i když nic nespáchal. Požadoval například důkladné zkoumání stop na noži, který v případu figuruje jako důkaz. „Ta věc je nepravděpodobná – a udivuje mě spíš to, co není, než to co je,“ řekl k tomu v jednací síni.

Souzený cizinec byl ve skupině dělníků pracujících v Mladé Boleslavi, která ve volném čase popíjela lihoviny a měla i něco k snědku. Zřejmě právě nůž, který sloužil při krájení jídla a jeho dělení, pak sehrál hlavní roli v potyčce, která by jinak pro poměry v Mladé Boleslavi nebyla zas až tak něčím mimořádným. Popíjení zahraničních dělníků vedoucí k rozepřím, jež končí i násilím, místní vlastně nepřekvapí.

Zmapovat, co se na místě odehrálo, nebylo jednoduché. Důležité svědectví přijela až z Komárna poskytnout mladá Slovenka, jež před rokem, kdy jí bylo 21 let, žila v Mladé Boleslavi – a mužem, jenž utrpěl vážné zranění způsobené nožem, je partner její matky. Toho a jeho dva kamarády potkala osudného podvečera, když byla na procházce s tehdejším přítelem. Mladíka od ní odehnali a jeden z mužů se pustil za ním; vztahu prý rodina nepřála kvůli romskému původu tehdejšího přítele.

Ona na místě zůstala s otčímem s dalším z mužů – a podle výpovědi svědkyně si povídali. A pak, jak uvedla, na scéně objevili dva Poláci. Ti si prý mysleli, že jí oba starší muži chtějí „něco udělat“. „Já že ne, že je znám a neublíží mi; že je to můj otec a jeho kamarád,“ uvedla v jednací síni a zdůraznila, že nevlastní táta se k ní nikdy nechoval agresivně: vystupoval jako kamarád, se kterým je sranda. Pak prý odešla. „Dál už o tom nic nevím,“ uvedla k průběhu konfliktu.

Získat informace k tomu, co se na místě odehrálo ve chvíli, kdy konflikt vyvrcholil a došlo na použití nože, nebylo pro soud jednoduché. Zato informací, kolik se toho osudného dne vypilo, bylo habaděj. „Pili jsme už od dopoledne; ve třech jsme vypili tři půllitrové láhve vodky,“ uvedl muž z Polska, jenž prý popíjel společně s obžalovaným. Pak se rozhodli jít do Olympie koupit další alkohol – a cestou z obchodu se zastavili u altánku, kde popíjeli čtyři neznámí muži, jejichž řeč prozradila, že jsou také z Polska.

„Společně jsme vypili asi láhev vodky; ta byla asi těch mužů. Oni slovně provokovali, zřejmě chtěli vyvolat bitku,“ vypověděl cizinec, který však, jak tvrdil, tomuhle dění nevěnoval moc pozornosti. „Byl jsem silně opilý; seděl jsem v altánku s hlavou opřenou o stůl a konfliktu se neúčastnil,“ vypověděl s tím, že když pak viděl, jak kamarádi včetně obžalovaného odcházejí směrem k ubytovně, sebral tašky s nákupem a šel za nimi. Ví jen to, že došlo k nějaké hádce – slyšel totiž hlasy – nikoho zraněného nebo umazaného od krve si však nevšiml. „O konfliktu jsme se nebavili cestou ani později,“ prohlásil. Tohle svědectví souzený Michal S. komentoval slovy, že dotyčný byl opravdu hodně opilý – on sám však nepil od rána.

Také další svědek, který se u skupiny náhodně zastavil, popíjel vodku a s později zraněným mužem se dokonce vydal koupit další pití, průběh konfliktu podrobně nepopsal. „Já se pak bavil s někým jiným. Viděl jsem, že poškozený a pachatel odcházeli kousek dál na trávu; když se zvedli od stolu, byl v pořádku. Pak jsem zaregistroval, že se poškozený drží za břicho a na tričku jsem viděl krev. Kamarád poškozeného řekl, že ten muž ho bodl – a ten druhý odcházel rychlým krokem…“