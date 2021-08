Z vloupání do domu přes garáž podezřívá policie mladého cizince

Až tři roky by v případě odsouzení mohl za mřížemi zpytovat svědomí 24letý cizinec, kterého vyhmátli mladoboleslavští policisté. V úterý mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z krádeže a porušování domovní svobody. Jsou přesvědčeni, že se jich dopustil začátkem srpna, kdy se v Ptácké ulici v Mladé Boleslavi vloupal do garáže – a přes ni se dostal i do obytné části domu.

Zloděj. Ilustrační foto. | Foto: Tokoz

Kořistí zloděje se stalo větší množství hodnotné elektroniky a nářadí, informovala ve středu policejní mluvčí Lucie Nováková. Lup byl ale ještě mnohem bohatší. „Bez povšimnutí nenechal ani obuv, parfémy či uskladněné potraviny. Odcizil také peněženku s finanční hotovostí a šperky," doplnila Nováková. Celková škoda se podle jejích slov přiblížila k 70 tisícům korun.

