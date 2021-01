Vykradli sklad, pak šli naproti policistům

Třem cizincům hrozí osm let za mřížemi, za to, že se v sobotu 9. ledna, krátce po druhé hodině ranní, vloupali v Jičínské ulici v Mladé Boleslavi do venkovního skladu obchodu se zahradní technikou. „Po násilném překonání oplocení vnikli zloději do uvedených skladových prostor, odkud odcizili například sekačku, řetězovou pilu a ruční tlakovou myčku,“ popsala mladoboleslavská policejní mluvčí Lucie Nováková.

Lupič, zloděj - Ilustrační foto | Foto: Pixabay