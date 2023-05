Kriminalisté obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy 37letého muže, který na jaře letošního roku shodil do vody nevidomého, jehož tělo bylo bez známek života nalezeno v korytě řeky Jizery v obci Vinec na Mladoboleslavsku.

Kriminalisté Krajského ředitelství policie Středočeského kraje zadrželi v minulých dnech 37letého muže ze středních Čech a obvinili jej ze zvlášť závažného zločinu vraždy podle § 140 odst. 1 trestního zákona. Celý případ se začal odvíjet patnáctým březnem tohoto roku, kdy na základě oznámení opatrovnice vyhlásili policisté celostátní pátrání, i prostřednictvím médií, po nevidomém 50letém muži z Čejetiček, který byl naposledy viděn 11. března 2023 na ubytovně.

Policisté následně na základě vlastních šetření zjistili, že v den, kdy byl nevidomý muž viděný naposledy (11. 3. 2023) se měl pohybovat na Mladoboleslavsku v ulici Nádražní. O tato konkrétní zjištění byla také neprodleně rozšířena pátrací relace ve vztahu k veřejnosti. Následně pak v polovině dubna 2023 bylo pátrání po nevidomém muži odvoláno – jeho tělo bylo bez známek života nalezeno v korytě řeky Jizery v obci Vinec na Mladoboleslavku, zhruba kilometr a půl od místa, kde byl viděný naposledy. „Pohřešovaný byl nalezen v řece Jizeře bez známek života. Policisté u zemřelého nařídili soudní pitvu, která určí okolnosti a příčiny jeho úmrtí" potvrdila v úterý 18. dubna mluvčí police Barbora Schneeweissová.

Obviněný skončil ve vazbě

"Policisté již však na základě velmi rozsáhlých šetření měli důkazně podloženo, že muž, u kterého nařízená soudní pitva prokázala jako příčinu smrti udušení z utonutí, nespadl do řeky Jizery sám, či nešťastnou náhodou. Na místě byla i další osoba, která ho do řeky vhodila. Jednalo se o 37letého muže, který i s vědomím toho, jaký má muž handicap a nemůže se bránit, jej do řeky vhodil. Sedmatřicetiletého muže již kriminalisté obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy a z důvodu, aby se neskrýval a trestnou činnost neopakoval, na něho soudce uvalil vyšetřovací vazbu," uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Vyšetřování činu kvalifikovaného jako zvlášť závažný zločin vraždy i nadále probíhá, jakož i zjišťování jeho motivu, který doposud není znám. V případě pravomocného odsouzení může být 37letý muž ohrožen trestní sazbou v trvání 10 až 18 let.

V souvislosti s tímto činem ještě kriminalisté prověřují možnou ztrátu mobilního telefonu obviněného, a to mezi 11. a 12. březnem 2023, údajně poblíž zámku Neuberk či ulici Vinické. Mobilní telefon dle sdělení obviněného našel muž, který jej po jeho nalezení kontaktoval a telefon mu vrátil. Kriminalisté proto žádají možné svědky, zejména pak samotného nálezce telefonu, aby kontaktoval policisty na lince 158.