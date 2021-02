Policisté našli různá ukradená vozidla: od osobních aut přes dodávky a nákladní vozy až po menší bagry, z nichž některé doslova vyvezli z porostu. V úterý o tom informovala krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. S tím, že prozatím vyčíslená škoda, jež je součtem hodnoty necelé desítky rozmanitých vozidel osobních i užitkových, ještě nemusí být konečná. Policejní detektivové nadále mapují, co dalšího mohou mít dotyční na svědomí.

Pro legalizaci výnosů z trestné činnosti je nyní podle slov Suchánkové stíhán 48letý muž starající se o prodej kořisti, který jako jediný z podezřelých zůstal na svobodě; pro zločin krádeže pak další muži ve věku 28, 45, 52 a 54 let, jež kladenský soud poslal do vazby. Zadrženi byli všichni ve stejný čas – tři z nich dokonce za účasti středočeské zásahové jednotky – avšak ne na jednom místě. Klec spadla jak ve středních Čechách, tak i v Praze – a dokonce na severu Moravy. Předcházelo tomu čtvrt roku trvající úsilí kriminalistů spolupracujících i s kolegy v hlavním městě, kteří byli dotyčným na stopě.

Zjistili, že kradli na různých místech středních Čech, víceméně náhodně, když se naskytla příležitost, a do party se dávali v různém složení; jak se zrovna sešli. Ne zrovna běžné bylo, že svou pozornost zaměřovali i na stavební stroje – a obzvlášť zloději překvapili způsobem, jakým svou kořist ukrývali. Žádná stodola, bývalý kravín nebo pronajatá hala; nic takového. Třeba bagry skončily odstavené v lesích v okolí Prahy, kde se však pachatelé nesnažili maskovat jejich přítomnost předstíráním zemních prací. Naopak: chtěli je co nejlépe schovat; přímo zneviditelnit. „Pokud pro tyto velké stroje neměli okamžitý odbyt, převezli je do lesů – a následně vynaložili nemalé úsilí k jejich ukrytí. Aby nebudili velkou pozornost, bagry výrazné nejen barvou, ale i velikostí, zaházeli větvemi,“ upřesnila Suchánková.

Zdroj: Youtube

Muži obviněnému z legalizace výnosů trestné činnosti hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody od jednoho roku do šesti let, připomněla mluvčí. V případě čtveřice, která skončila v celách, muže být za krádeže spáchané v době platnosti nouzového stavu ve hře až osmiletý trest. Ve prospěch těchto podezřelých navíc nehovoří, že za sebou všichni mají trestní minulost – a důvodem k uvalení vazby bylo, aby v trestné činnosti nepokračovali.

„Většinu odcizených vozidel a pracovních strojů se kriminalistům podařilo zajistit,“ poznamenala Suchánková. S tím, že tohle konstatování alespoň odráží současný stav informací o případu. „Vyšetřování ale stále probíhá a není vyloučeno, že se směrem nahoru změní jak počet odcizených vozidel, tak s tím ruku v ruce také způsobená škoda,“ poznamenala.