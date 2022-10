K vloupáním podle policie došlo od března do září tohoto roku na území Středočeského, Jihočeského a Ústeckého kraje. Skupina se zaměřovala na vloupání do stavebních buněk, ze kterých kradla elektrické nářadí a nástroje potřebné na stavbách. „Veškeré odcizené věci následně putovaly do meziskladů, které si cizinci zřídili, případně do jejich bydlišť, a poté se snažili o další prodej těchto věci přímo na území České republiky,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa.