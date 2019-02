Černošice - Stačilo několikeré zapáčení - a dosud neznámý pachatel se napakoval možná i víc, než sám původně zamýšlel. Kořistí z vloupání do sklepní kóje v Černošicích se stala dvě horská jízdní kola s karbonovým rámem v hodnotě převyšující sto tisíc korun.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Policisté zatím vědí, že na místo činu v Mokropeské ulici vnikl zloděj někdy na sklonku pracovního týdne na přelomu ledna a února. V době od 14. hodiny 31. ledna do deváté ranní dne následujícího, upřesnila policistka Jana Dětská.

„Pachatel překonal vstupní dveře do domu, vypáčil vstupní dveře do sklepních prostor a poté se vloupal do sklepní kóje,“ doplnila, co policisté zjistili na místě činu.

Zbývá vlastně jediné: odhalit, kdo to má na svědomí (a pak mu také skutek prokázat). Policisté věří, že pomoci by mohly o postěhy všímavých svědků.

„Po neznámém pachateli pátrají – a přivítají jakékoliv informace vedoucí k jeho ztotožnění na telefonním čísle 974 882 740,“ uvedla Dětská.