S kradeným autem opakovaně boural, když agresivní jízdou nebezpečně ohrožoval chodce i řidiče v okolí; ještě navíc bez papírů. To jsou prohřešky 39letého muže, který se v pátek 9. července krátce před devátou dopolední snažil v ulicích Mladé Boleslavi ujet policejní hlídce, načež ho policisté zadrželi po posledním ze série nárazů. Nyní policie hledá svědky jeho nebezpečné jízdy, připomněla mluvčí Lucie Nováková.

Policisté hledají svědky nebezpečné jízdy agresivního řidiče. | Foto: PČR

Škoda Octavia šedé metalické barvy původně jela od Debře k ulici Ptácká, kde řidič nereagoval na výzvu dopravních policistů k zastavení. Dupl na plyn a zběsile začal ujíždět směrem k centru. „Řidiče vozidel a chodce ohrožoval zejména na křižovatkách Ptácká, Nádražní a na ulici Viničná. Na semaforech projížděl na červenou, předjížděl na plné čáře i na nepřehledných úsecích, přejížděl do protisměru a vjížděl do zákazů vjezdu rychlostí až 130 km/h,“ shrnula mluvčí jeho počínání. S tím, že ve Vančurově ulici nezvládl řízení a narazil do oplocení domu a do plynové přípojky. „Ani po této nehodě nezastavil a policisté jej dále pronásledovali přes park Štěpánka.