Třípromilový řidič střídal dvoupromilového. Nebo naopak?

Za volantem se dva cizinci střídali takovým stylem, že všímavým lidem kolem to nemohlo uniknout: vypadalo to, že ani jeden z nich není v optimální šoférské kondici. Souvislosti toho, co se v sobotu 13. července kolem deváté večer odehrávalo v ulici Na Celné mezi zámkem v Brandýse nad Labem a řekou, osvětlila ve středu policejní mluvčí Eva Hašlová. „V řízení vozu se střídali dva opilí řidiči,“ konstatovala.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Dechové zkoušky, u nichž nechyběli místní policisté i strážníci, potvrdily, že oba muži mají upito. Jak řidič, tak spolujezdec, který byl ovšem šoférem předtím. Ani v jednom případě přitom nešlo jen o nějakou nízkou hladinku zbytkového alkoholu. „Jeden z řidičů, čtyřicetiletý cizinec, nadýchal více než tři promile; u druhého muže displej přístroje opakovaně ukázal hodnotu přes dvě promile,“ upřesnila Hašlová. Na takovou situaci jsou pokutové bloky krátké: věc bude řešit soud. V případě prokázání viny lze za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky uložit až rok pobytu za mřížemi, zákaz činnosti i peněžitý trest, upozornila policistka. Jedním dechem připomněla, že stejný trest hrozí také dalšímu notně opilému muži, který byl ve stejný den odpoledne na Brandýsku přistižen za volantem dokonce se třemi a půl promile. Stalo se to dvě hodiny po poledni v osadě Mírovice u Veleně. Jeho stav zaznamenal pozorný občan, jenž mu zabránil v další jízdě a přivolal policisty. Ti pak zjistili, že dotyčný navíc není držitelem řidičského oprávnění. Mladistvý se zpovídá z promyšleného útoku nožem Přečíst článek › Během kontrol na silnicích měla problém skoro pětina řidičů Přečíst článek › Během pár dnů chytili dva dvoupromilové řidiče Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský