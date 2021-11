Půlmilionovou škodu napáchali prozatím neznámí pachatelé – či se mohlo jednat i o jediného zloděje – kteří o druhém listopadovém víkendu zaměřili svoji nežádoucí pozornost na staveniště v Jizerním Vtelně na Mladoboleslavsku. V době od 13. do 15. listopadu tam došlo k vloupáním hned do čtyř novostaveb a stavebních buněk, informovala policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Nejvyšší škody provázaly krádeže dvou tepelných čerpadel: ty se v obou případech počítají ve statisících korun. „Nejprve vstoupil pachatel na pozemek, kde u domu poškodil skleněnou výplň okna a rám, následně do domu vnikl a odcizil jednotku tepelného čerpadla a čtvery interiérové dveře. Majiteli tak způsobil škodu ve výši 200 tisíc korun. To však pachateli zřejmě nestačilo: vydal se do dalšího domu, kam se dostal stejným způsobem, a i zde odcizil tepelné čerpadlo a vnitřní jednotku druhého čerpadla. Způsobil tak škodu na odcizení i poškození téměř 260 tisíc korun,“ shrnula policejní mluvčí.